Medvedev y Rublev, atrapados en Dubái por los bombardeos de Irán: Indian Wells, en jaque

La inquietud alrededor de los jugadores que permanecen en la zona de Oriente Medio crece en las últimas horas a causa del conflicto bélico en Irán. Todo ha sucedido a las puertas del Masters 1.000 de Indian Wells que arranca el próximo miércoles en Estados Unidos.

El espacio aéreo está cerrado en la zona y aún se desconocen las opciones de transporte con las que cuentan los jugadores para salir de las respectivas ciudades en situación de alerta y llegar a sus destinos.

Jugadores como los rusos Daniil Medvedev, Andrey Rublev o el británico Henry Patten en Dubái, o el danés Holger Rune en Doha, están atrapados en la zona a la espera de alternativas.

Medvedev, que ganó el título del torneo de Dubái el sábado sin necesidad de jugar por la incomparecencia del neerlandés Tallon Griekspoor, lesionado, no ha podido partir hacia Indian Wells y está a la espera de que la situación se resuelva.

"Nadie sabe cuándo podremos volar"

El moscovita de 30 años emitió un video en redes sociales para tranquilizar a los numerosos amigos que preguntan por su estado y para explicar el panorama: "El espacio aéreo está cerrado y nadie sabe cuándo podremos volar. Estamos a la espera de ver qué pasa en las próximas horas o en los próximos días. He recibido mensajes de amigos y solo puedo decirles que todo está bien", indicó el ruso.

Igual que Medvedev se encuentra Andrey Rublev, que perdió en semifinales del mismo torneo, precisamente ante Griekspoor, y el británico Henry Patten, que junto al finlandés Harry Heliovaara ganó la competición de dobles de este evento al salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic que también se encuentran sin poder salir de Dubái.

Sin embargo, el kazajo Alexander Bublik, que también jugó en Dubái, pudo tomar a tiempo un vuelo hacia Los Ángeles justo antes del inicio de los bombardeos.

Las opciones de la ATP

La ATP habría informado esta tarde a los jugadores atrapados en Dubái las diferentes opciones de salida del emirato. Según el diario Marca, dos de esas opciones son por carretera: seis horas en coche a Omán, que ha cerrado su aeropuerto, o 10 horas a Riad (Arabia Saudí), con el riesgo de lo que pueda ocurrir en trayectos tan largos, amén de las largas colas en ambas fronteras. El aeropuerto de Riad sí está ahora mismo funcionando con relativa normalidad.

La noche de terror de Holger Rune

Por su parte el danés Holger Rune, número 17 del mundo, se encuentra con todo su equipo en Doha donde sigue el proceso de recuperación de la lesión del tendón de Aquiles del pie izquierdo en el torneo de Estocolmo, en octubre pasado. Está a la espera de poder abandonar la zona.

Su madre Aneke charló con medios daneses y contó los duros momentos que están viviendo. "Durante toda la noche oímos misiles, explosiones y alarmas. Esta mañana, más de lo mismo. Todo está siendo interceptado con éxito, lo cual es positivo, pero ahora todo se ha vuelto muy desagradable. Holger no pudo dormir, se siente muy inseguro, además de ser muy joven es muy intenso", relató la madre del jugador.

Y abundó: "Están sucediendo demasiadas cosas, las noticias y las redes sociales no se contienen, son brutales las verbalizaciones y las actualizaciones de los países vecinos. No hemos tenido noticias de las autoridades danesas desde que todo esto arrancó el sábado por la mañana, pero sabemos que hay gente atrapada en colas de 15 horas en coche para llegar a Omán y salir de Oriente Medio, porque allí son los únicos que tienen vuelos".

