El Barça no puede con un flojo Nápoles en el Diego Armando Maradona y Montjuic decidirá

Tampoco pudo ser esta vez... Un Barça notable, que fue claramente de más a menos, se ha tenido que conformar con un empate (1-1) ante un Nápoles muy mediocre en el Diego Armando Maradona. El pase a cuartos de final de Champions se decidirá en Montjuic el próximo 12 de marzo. Los azulgrana siguen sin ganar un partido al KO en la máxima competición europea.

Partido de poco ritmo y poco fútbol

Más de uno se ha tenido que frotar los ojos en varias ocasiones para darse cuenta de que lo de hoy en el Armando Maradona era una eliminatoria de Champions League. Tanto Barça como Nápoles cuajaron un partido soso, con muchos errores y con un fútbol tirando a mediocre.

Los de Xavi empezaron decididos, controlando el balón y tomando la responsabilidad del juego. Fue mejor en la primera parte pero se fue a vestuarios sin premio, el que terminaría llegando en el minuto 60 tras una gran maniobra de Lewandowski (otra vez él), que recibió el balón, se hizo hueco y puso el esférico pegado al palo. Lo más 'complicado' estaba hecho y nada hacía presagiar que el Nápoles pudiera reaccionar.

El Barça, incapaz de cerrar partidos (eliminatorias)

Pero como una de las cosas que más define a este Barça es no saber cerrar partidos, y en este caso eliminatorias, los de Cardona todavía no habían dicho su última palabra. El FC Barcelona, casi sin quererlo, se fue echando atrás dando por bueno el 0-1 y los locales, que todavía no habían tirado a puerta, encontraron una rendija en la zaga azulgrana y Osimhen no dudó en aprovecharlo, ayudado de un desacertado Íñigo Martínez...

Y el desenlace pudo ser incluso peor para los catalanes, que 20 minutos antes mandaban en el marcador y en el juego, Anguissa tuvo el 2-1 pero la eliminatoria estaba destinada a decidirse en Montjuic. El Barça no olió sangre cuando pudo cerrar y lo 'pagó', ya veremos cuánto. En Can Barça siguen sin saber lo que es ganar un partido de eliminatoria de Champions desde el 8 de agosto de 2020 (3-1 precisamente ante el Nápoles), la ronda anterior al histórico baño del Bayern (2-8).

En la otra eliminatoria de este miércoles saltó la sorpresa en Porto, donde los locales tumbaron al Arsenal tras un gol de Galeno en el 94.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com