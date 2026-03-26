El Atlético vuelve a la carga contra la sanción a Fede Valverde: "Sois los mejores en esto"

El Atlético de Madrid mantiene vivo el derbi en las redes sociales y volvió a ironizar sobre el arbitraje y las decisiones disciplinarias tras conocerse la sanción a Fede Valverde.

Después de que el Comité de Disciplina impusiera un solo partido al uruguayo, el club rojiblanco reaccionó con dureza en su cuenta de X: "Enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido: 1 partido a Valverde", han compartido.

"Los aficionados pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta"

La decisión generó malestar en el Atlético, que esperaba una sanción mayor tras lo recogido en el acta arbitral, donde se hablaba de una acción con "fuerza excesiva y sin opción de disputar el balón" sobre Baena. Desde el club consideraban que el castigo habitual en este tipo de jugadas es de dos encuentros.

El equipo madrileño continuó con su tono crítico en un segundo mensaje, en el que denunció un supuesto doble rasero: "Los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva. Mismo comité. Misma redacción del acta. Distinto criterio", apuntó, comparándolo con una expulsión de Oihan Sancet, sancionado con dos partidos tras una redacción idéntica del acta.

El 'Tiempo de Revisión' colchonero

El Atlético ya había mostrado su malestar días antes, cuando replicó el programa arbitral en sus propias redes con un tono irónico: "Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro 'Tiempo de Revisión'", escribió entonces.

Con este nuevo capítulo, el club rojiblanco sigue alimentando la polémica del derbi y cuestionando públicamente las decisiones arbitrales y disciplinarias del CTA.

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