La CNMV multa a Gerard Piqué con 200.000 euros por recibir información privilegiada en bolsa del empresario José Elías

El exjugador del Barça, Gerard Piqué, y el empresario catalán José Elías, han sido multados con 300.000 euros en total por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) por operar con información privilegiado en la bolsa española. El exfutbolista se aprovechó de un 'soplo' de José Elías y consiguió una rentabilidad de 50.000 euros.

Los hechos ocurrieron en enero de 2021, cuando el conocido empresario, era consejero delegado y poseía el 70% del accionariado de Aspy -empresa de prevención de riesgos laborales- y aprovechó su posición privilegiada para informar al entonces jugador culé de la existencia de unas conversaciones donde Atrys Health podía adquirir Aspy.

El soplo de Elías a Piqué: un 25%, 50.000 euros ganados en cuatro días

Tras ser informado, Piqué compró un total de 104.166 acciones de Aspy a 2,29 euros por acción, lo que supuso una compra equivalente a 240.000 euros. La operación se produjo el 22 de enero y apenas cuatro días después la empresa Aspy comunicó el acuerdo y su valor por acción ascendió a 2,875 euros, momento en el que el jugador decidió vender con una rentabilidad aproximada del 25%, o lo que es lo mismo, una ganancia de 50.000 euros.

200.000 a Piqué y 100.000 a José Elías

Tras confirmarse el delito, la CNMV ha decidido multar cinco años después al exfutbolista y al empresario. A Piqué le ha impuesto una cantidad de 200.000 euros, cuatro veces lo que ganó en la operación ilícita por "abuso de mercado por la adquisición de acciones estando en posesión de información privilegiada", mientras que el presidente y accionista mayoritaria de Audax tendrá que afrontar un pago de 100.000 euros por "comunicación ilícita".

¿Qué es la información privilegiada en el mercado de valores?

Por otra parte y según explica la gestora de fondos de inversión 'Bestinver', la información privilegiada es la "información que por su naturaleza puede afectar a la cotización de uno o varios valores, o al mercado en su conjunto, y que aún no ha sido objeto de publicidad o difusión. Aprovechar esta información en beneficio propio, por parte de las personas que debido a su trabajo o posición tienen acceso a la misma (insiders), constituye una práctica ilegal perseguida por las autoridades supervisoras de los mercados de valores. Una manera de obtener tal beneficio, por ejemplo, consiste en comprar o vender acciones de una empresa implicada en una fusión, antes de que el resto de los participantes del mercado conozcan la información y actúen en consecuencia".

Piqué, inhabilitado dos meses y con suspensión de seis partidos

Gerard Piqué, además, recibió hace apenas unos días una sanción de dos meses de inhabilitación y seis partidos por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) por los incidentes ocurrido al final del partido ante el Albacete de LaLiga Hypermotion (Segunda División). El también ex de Manchester United es ahora mismo máximo accionista del FC Andorra.

En su resolución, el Comité de Disciplina detalló que el exjugador culé fue sancionado con "6 partidos de suspensión por producirse con violencia leve hacia los/as árbitros/as, con multa accesoria al club en aplicación del artículo 52 CD". También se estableció una inhabilitación de dos meses a Gerard Piqué "por actos notorios y públicos que atenten a la dignidad y decoro deportivos, por hechos recogidos en el anexo arbitral, atendiendo a las circunstancias concurrentes, con multa accesoria al club en aplicación del artículo 52 CD".

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