Un partido de sanción a Fede Valverde por su entrada a Álex Baena

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto un partido de sanción al centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde, por la tarjeta roja directa que vio en el derbi de la última jornada de Liga por una entrada sobre el jugador del Atlético de Madrid Álex Baena.

Valverde fue expulsado en el minuto 77 del encuentro jugado en el estadio Santiago Bernabéu (3-2) por la entrada sobre Baena en el centro del campo, según el acta del colegiado andaluz José Luis Munuera Montero por "dar una patada a un adversario, sin estar (el balón) a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva".

Competición no ha interferido en el acta y aplica el castigo mínimo dentro de esa denominada "fuerza excesiva". El club blanco había alegado que sí podía llegar al balón, pero no ha prosperado. Así que el pajarito será baja ante el Mallorca en la próxima jornada liguera, pero sí podrá ante estar en la siguiente contra el Girona.

CTA: "Las decisiones fueron adecuadas"

Por su parte, el CTA respaldó la actuación arbitral en el programa oficial 'Tiempo de Revisión': "El colegiado sanciona la acción con tarjeta roja directa, al interpretar que da una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado, empleando fuerza excesiva", explicó sobre la expulsión de Valverde.

También avaló la actuación del VAR: "La sala VAR, tras revisar las imágenes en diferentes ángulos y velocidad, confirma que el punto de contacto, la naturaleza de la acción y la intensidad son compatibles con juego brusco grave y decide no intervenir al considerar que no existe error claro y manifiesto en la decisión de campo".

Y apostilló: "Para el CTA las decisiones adoptadas tanto en el terreno de juego como en el VOR fueron adecuadas".

Durante el partido, el árbitro José Luis Munuera Montero ya había justificado la roja ante Álvaro Arbeloa en el banquillo madridista: "Va por detrás, no juega balón y la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva".

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