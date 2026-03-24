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El Atlético saca su propio 'Tiempo de Revisión' del derbi madrileño: "Patada voladora, el clásico piscinazo..."

El club rojiblanco clama en redes contra el arbitraje del derbi y el CTA respalda la expulsión de Valverde.

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El Atlético de Madrid volvió a cargar contra el arbitraje del derbi del pasado domingo con una publicación en redes sociales en la que repasó varias acciones polémicas, después de que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) respaldara la expulsión de Fede Valverde.

El club rojiblanco reaccionó tras el programa 'Tiempo de Revisión' y lanzó una serie de mensajes en tono irónico. "Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada (el CTA consideró que las decisiones tomadas en la expulsión de Valverde en el Real Madrid-Atlético de Madrid del pasado domingo fueron acertadas), nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con sólo dos faltas?", planteó en su cuenta oficial de X.

Detallan jugada a jugada

"Os lo detallamos en nuestro 'Tiempo de Revisión'", añadió el club, que publicó varios vídeos y capturas de acciones del partido. Entre ellas, una jugada de Dani Carvajal sobre Giuliano Simeone: "La patada voladora. No es falta". También una caída de Vinícius ante Robin Le Normand: "El clásico 'piscinazo'. Tampoco se penaliza".

El Atlético incluyó asimismo una acción sobre Marcos Llorente, acompañada de las propias palabras del jugador: "Me vino un tren por delante". "No es falta", ironizó el club.

La crítica continuó con otras jugadas: "Empujar dentro del área. No es falta" o "Sigan, sigan. No es falta", en referencia a distintas acciones del encuentro. El mensaje concluyó con tono sarcástico: "Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración! (Está claro que nosotros no sabemos hacerlo)".

CTA: "Las decisiones fueron adecuadas"

Por su parte, el CTA respaldó la actuación arbitral en el programa oficial: "El colegiado sanciona la acción con tarjeta roja directa, al interpretar que da una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado, empleando fuerza excesiva", explicó sobre la expulsión de Valverde.

También avaló la actuación del VAR: "La sala VAR, tras revisar las imágenes en diferentes ángulos y velocidad, confirma que el punto de contacto, la naturaleza de la acción y la intensidad son compatibles con juego brusco grave y decide no intervenir al considerar que no existe error claro y manifiesto en la decisión de campo".

Y apostilló: "Para el CTA las decisiones adoptadas tanto en el terreno de juego como en el VOR fueron adecuadas".

Durante el partido, el árbitro José Luis Munuera Montero ya había justificado la roja ante Álvaro Arbeloa en el banquillo madridista: "Va por detrás, no juega balón y la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva".

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