¿Atlético de Madrid o Real Madrid? Vota qué equipo se llevará el derbi de la Liga Santander

¡Llegó el día del derbi! Atlético de Madrid y Real Madrid se juegan en el Metropolitano buena parte de sus opciones en la Liga Santander. Un partidazo al que los rojiblancos llegan en lo más alto de la tabla.

El Real Madrid es tercero, empatado a puntos con el Barcelona, y pretende dar un hachazo a la lucha por el título ganando al Atlético a domicilio a pesar de las numerosas bajas que presentan los de Zidane.

El Atlético de Madrid sabe que ganar el derbi puede ser media Liga y por eso los del Cholo preparan el partido a conciencia con la duda hasta última hora de si jugará de inicio Joao Félix. Una victoria les daría alas a los rojiblancos de cara a la vuelta de Champions ante el Chelsea.

La principal duda de un Real Madrid plagado de bajas es la presencia o no de Karim Benzema en el once. Si el francés no se recupera a tiempo, Isco o Asensio podrían hacer de 'falso 9' ante la ausencia de delanteros de la primera plantilla.

Zidane ya tiene disponible a Valverde y podría utilizar al uruguayo para ganar más músculo en el centro del campo junto a los intocables Kroos, Modric y Casemiro. Marcos Llorente es el hombre más en forma del Atlético, y probablemente uno de los más en forma de toda la Liga.