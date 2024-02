Así quedó la pierna de Rafa Marín tras la entrada de Vitor Roque

Trece minutos le bastaron a Vitor Roque para marcar un gol y ganarse dos tarjetas amarillas que conllevaron su expulsión. Tigrinho saltó al campo en el minuto 59, marcó el 1-3 en el 63 y vio su segunda cartulina amarilla en el 72 por una falta sobre Rafa Marín.

Su entrada que ha desatado una polémica en la que han entrado al juego el propio defensa albiazul, el Barcelona a través de su cuenta en X (antes Twitter), Xavi Hernández y los hinchas de ambos clubes.

En dicha jugada Frenkie de Jong perdió el balón en una lucha con Blanco. El balón quedó en tierra de nadie y Marín se lanzó al césped para despejarlo, llegando antes que el brasileño. No obstante, el culé, en su intento por robar el balón, rozó con sus tacos la tibia del defensor del Alavés.

El árbitro, Martínez Munuera, no tuvo dudas y mostró la segunda amarilla a Tigrinho. El VAR no corrigió su decisión, ya que al no ser una expulsión directa el vídeoarbitraje no entra a valorar la acción. Minutos después, y tras muchas quejas, Roque se marchó del terreno de juego.

Un fallo "flagrante" para Xavi

"LOL" ('riendo a carcajadas'), escribió en Twitter el Fútbol Club Barcelona, acompañado de una cara riendo. Unas críticas a las que se sumó el entrenador, Xavi Hernández, en sala de prensa: "Sólo pido que nos dejen competir, estamos pagando el caso Negreira". Aseguró el técnico egarense que se trataba de un fallo "flagrante" del colegiado y que avisó de que recurrirán la expulsión.

Una polémica a la que contestó Rafa Marín mostrando imágenes del estado en el que quedó su pierna para intentar zanjar el debate: "Imágenes que hablan por sí solas", compartió a través de Instagram el zaguero albiazul.

Sin embargo, muchos usuarios de X aseguraban que la fotografía correspondía a la pierna de Álex Sola. De manera que Marín se vio obligado a compartir una nueva imagen con el siguiente mensaje: "Esta es mi pierna derecha", mostrando incluso el tatuaje con su nombre a la altura del tobillo.