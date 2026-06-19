Así es el cuartel general de España en Chattanooga, un campo base lleno de mensajes motivadores

Mensajes motivadores, fotografías y diversos elementos para convertir el hotel Embassy Suites by Hilton de Chattanooga (Tennessee) en "una herramienta al servicio de la identidad, la cohesión y el sentimiento de pertenencia de un equipo que con esta iniciativa puede sentirse genuinamente como en casa". Esa es la idea que ha perseguido la Federación Española de Fútbol (RFEF) para transformar el cuartel general de España en el Mundial 2026 en el hogar de los 26 internaciones en busca de la segunda estrella del fútbol español.

En un vídeo lanzado por la RFEF, se muestra cómo es el interior del cuartel general de la selección española de fútbol, con mensajes motivadores en las paredes, salas para el ocio y la desconexión, piscina, gimnasio, sala de reuniones y habitaciones personalizadas para los 26 futbolista de Luis de la Fuente.

"El campo base que el equipo de todos mantiene en Estados Unidos se convierte en el museo vivo 'Raíces', recordando cada día a nuestros internacionales el pasado, presente y el prometedor futuro que quieren alcanzar durante la Copa del Mundo", explica la RFFE en su página web.

Por los pasillos y estancias del cuartel general de España en el Mundial 2026 se repasa la historia del fútbol español, desde la Copa del Mundo de 1982 hasta la conquista del Mundial de Sudáfrica en 2010. También una gran fotografía de la celebración de la Eurocopa 2024, con la pequeña María Caamaño junto a los internaciones españoles.

"Duraderas más allá del olvido y sabiendo siempre quiénes hemos sido, una selecta colección de objetos, momentos, lemas o símbolos queridos acompañan a la Selección española durante su desafío americano en busca de la segunda estrella. Así, el campo base que jugadores y cuerpo técnico ocupan en la localidad estadounidense de Chattanooga se ha transmutado en Raíces, el proyecto conceptual e inmersivo que durante la Copa del Mundo ha transformado el espacio del hotel Embassy Suites by Hilton en una herramienta al servicio de la identidad, la cohesión y el sentimiento de pertenencia de un equipo que con esta iniciativa puede sentirse genuinamente como en casa", indica la RFEF.

"En cada pasillo, cada rincón o cada estantería libros, recuerdos y pedazos de historia se desparraman a la vista de los internacionales como si de una sección geológica del sentimiento se tratase en un viaje apasionante desde la cita casera de 1982 hasta la conquista en Sudáfrica 2010 pasando por algunos de los inolvidables momentos de nuestro pasado reciente", añade la RFEF.

Arabia Saudí y Uruguay, dos finales para España

La selección española de fútbol jugará este domingo, ante Arabia Saudí, su segundo partido del Grupo H del Mundial 2026. Tras el empate ante Cabo Verde en el estreno mundialista, los de Luis de la Fuente están obligados a ganar los dos partidos que les restan de la fase de grupos para asegurar la primera plaza de grupo.

El tercer partido de España será el sábado 27 de junio ante Uruguay, un duelo que se jugará en Guadalajara, México.