Luis de la Fuente y las críticas a Rodri: "Me parece altamente insultante que se diga eso del mejor jugador del mundo"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España, atendió a El Partidazo de la Cadena Cope desde Chattanooga y salió en defensa de su equipo y sus jugadores tras las críticas aparecidas después del empate ante Cabo Verde en el debut en el Mundial 2026.

"A mí la teoría está que se dice que de vez en cuando es bueno que te den un golpe... Depende. para qué tipo de equipo. Este equipo no necesita eso. No lo necesita porque ha demostrado, incluso en la victoria, ser un equipo autocrítico. Siempre hemos dicho: 'hay que mejorar'. Somos un equipo en mejora constante, somos un equipo joven y el margen de mejor es incalculable", indicó Luis de la Fuente.

Ante la pregunta de si Rodri ralentizaba el juego de la selección española, el de Haro fue muy crítico con ese planteamiento.

"Me parece altamente insultante que se diga eso del mejor jugador del mundo. ¿Se atreverían a decir eso de otros? Yo creo que no, pero a los españoles se les puede decir estas cosas. Rodrigo es el mejor jugador del mundo, incluso estando al 50%, es mucho mejor que la mayoría de mediocentros del mundo. Es un faro para nosotros", aseguró el entrenador riojano.

Luis de la Fuente reconoció que se mantiene al margen de todo lo que se comenta en la prensa y redes sociales porque se dio cuenta "hace tiempo" que la "crítica" le perjudica, pero recordó que siempre están buscando "mejorar" y que así lo harán el domingo en el segundo partido del Mundial.

"No quiero saber nada. Hace tiempo que me di cuenta que la crítica me hace daño. No quiero faltar al respeto a nadie, pero a mí me viene mejor así. Estoy tranquilo, libre. El que diga que es insensible a la crítica miente. En mi casa y mis compañeros saben lo que me pueden decir y lo que no. Solo trabajamos en positivo", señaló el de Haro.

Luis de la Fuente analizó el debut ante Cabo Verde y apuntó que contra Arabia Saudí se verá otro selección española. "Siempre se cambiarían cosas, pero antes del partido estábamos convencidos. Yo soy muy autocrítico. Reconozco que hay que mejorar", admitió Luis de la Fuente.

"Faltó finura, ritmo, frescura, intensidad en los pases, lo dije. El fútbol no es todo explicable. Primer partido, pero este equipo no se confía. El próximo partido, que va a ser muy parecido, lo manejaremos de otra manera", añadió el seleccionador nacional.

De la Fuente fue preguntado por la presencia de Gavi en el once del estreno.

"Habíamos visto contra Perú que nos dio mucha amplitud, y se asocia muy bien, a la vez la amplitud de Marcos y Cucurella. No le dimos continuidad a esas amplitudes. Facilitamos la defensa del rival. Gavi hizo el trabajo pero no fue suficiente para crear más situaciones de gol. Estoy contento con él", explicó Luis de la Fuente.

Por último, el seleccionador nacional explicó que no se trataba de meter más gente arriba y valoró el estado físico de Lamine Yamal y Nico Williams.

"Para el domingo van a aportar más minutos y para Uruguay van a estar todavía mejor. Nuestra mentalidad está en el día 19 (la final). Después del día de Uruguay, llegan partidos muy importantes, ahora es Arabia Saudí, pero estos jugadores tendrán que estar todavía mejor", afirmó De la Fuente.

"Lamine no está para 90 minutos, pero depende de los ritmos. No arriesgamos a nadie. Su rendimiento óptimo puede ser una hora, pero en eso influyen mucho los partidos, que te llevan y te traen donde uno no pensaba", añadió. "En la EURO Dani Olmo se pudo quedar en casa por lesión. Vino, se recuperó, dio el gol a Merino, salvó el gol aquel debajo palos. Yo lo recuerdo, que esto puede pasar, y cuando pase, seguro que no me dirán nada", concluyó Luis de la Fuente.