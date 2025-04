Archivada la causa por insultos racistas a Vinícius en el estadio del Barça

El Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha archivado la causa abierta contra dos aficionados del Barcelona por un presunto delito de odio, acusados de insultar al jugador del Real Madrid Vinícius Jr durante el Clásico disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys en octubre de 2023.

Según informó este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, fue la Unidad Central de Delitos de Odio de la Comisaría General de los Mossos d’Esquadra la que inició la investigación tras tener conocimiento de posibles insultos racistas dirigidos al delantero brasileño en el partido del 28 de octubre. Durante las pesquisas se identificó a dos adultos y un menor.

Tal como adelantó El Periódico, la jueza instructora ha acordado el sobreseimiento del procedimiento contra los dos adultos tras la petición de archivo por parte de la Fiscalía.

'Mucho morro' en lugar de 'puto mono'

El Ministerio Público considera que no se produjo un delito contra la dignidad ni un trato degradante en la actuación de los acusados. Uno de ellos explicó que lo que gritó fue "mucho morro" y no "puto mono", y además la Fiscalía subrayó que ninguno pertenece a grupos ultras, que no se trató de cánticos masivos y que el propio jugador no escuchó los insultos. La jueza añadió que tampoco se aprecia incitación al odio.

Desde el Real Madrid han confirmado a Europa Press que sus servicios jurídicos estudian la presentación de un recurso contra el archivo de la causa. Por su parte, fuentes de LaLiga informaron que la patronal también ha recurrido la decisión ante la Audiencia de Barcelona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com