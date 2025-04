Qué quiso decir realmente Ancelotti a Endrick con la expresión 'coup de théâtre'

Carlo Ancelotti no ocultó su malestar con una acción puntual del joven Endrick durante el triunfo del Real Madrid por 0-1 ante el Getafe. El técnico italiano le lanzó un mensaje en rueda de prensa tras perdonar una ocasión clara de gol por intentar una vaselina con un compañero solo para rematar. Esa jugada le costó el cambio.

"No vale el 'colpo'... el 'coup de théâtre'. El 'coup de théâtre' en el fútbol no existe"

"Tuvo dos oportunidades: en la primera mejor no lo podía hacer, pero en la segunda, que podía ser fuera de juego, no puede hacer estas cosas. Es joven y tiene que aprender. Debe chutar lo más fuerte posible y no hacer lo que hizo; no vale el 'colpo'... el 'coup de théâtre'. El 'coup de théâtre' en el fútbol no existe", afirmó en rueda de prensa.

'Coup de théâtre' es una expresión francesa que se usa en el ámbito teatral y narrativo. Aunque muchos medios lo han traducido como 'club de teatro', literalmente significa 'golpe de teatro' y se refiere a un giro inesperado, sorprendente y dramático en la trama que cambia por completo el rumbo de la historia. Es ese momento que nadie veía venir, que deja al público boquiabierto; en español, podría compararse con un 'giro dramático' o un 'vuelco argumental'.

Ancelotti valoró positivamente el triunfo, que mantiene a su equipo en la pelea por LaLiga y le permite llegar a la final de la Copa del Rey con buenas sensaciones. "No estoy disgustado porque el objetivo era sumar tres puntos y los hemos sumado con una primera parte muy buena. En la segunda hemos sufrido porque el Getafe ha empujado más y hemos tenido más dificultad con balón", analizó.

Arda Güler, ¿organizador?

El técnico blanco se mostró especialmente satisfecho con el rendimiento de Arda Güler, autor del único gol del partido y que actuó como interior en una posición poco habitual para él. "Ha jugado de interior y lo hizo a su manera, con calidad e intensidad", explicó.

"Con 4-4-2 no puede jugar como doble pivote, sólo puede jugar por banda como extremo derecho. Con 4-3-3 como hoy puede jugar como interior. Es un jugador que trabaja mucho. Le falta un poco de contundencia en los duelos pero tiene muchísima calidad. Ha marcado un gol y ha manejado el juego. Creo que su futuro va a ser más ahí que más adelante. Utilizarlo como pivote a día de hoy sería una locura pero en el futuro podría jugar en esa posición", abundó.

También tuvo palabras de reconocimiento para Brahim Díaz, titular en el Coliseum tras varias jornadas sin protagonismo: "Había tenido un poco de bajón los últimos partidos pero ha vuelto bien los minutos que tuvo ante el Athletic y hoy ha hecho un partido muy completo en todos los sentidos", señaló.

Pensando en la Copa del Rey

Pensando ya en la final de Copa del sábado ante el Barcelona, Ancelotti respaldó a Rodrygo, suplente frente al Getafe y gran duda para el Clásico. "A nivel estadístico tiene que jugar porque si no ha marcado todo este tiempo, en estos partidos importantes él ha marcado muchas veces. Confío totalmente en Rodrygo", afirmó.

Sobre la etiqueta de favorito para la final, el italiano fue claro: "En una final todo puede pasar", dijo, restando importancia a los pronósticos que apuntan al Barça.

Tampoco quiso revelar pistas sobre el planteamiento táctico: "Hoy he buscado más solidez atrás pero nos faltó un poco más efectividad en ataque. Puede ser 4-4-2 con seis medios y ningún delantero", bromeó.

Y cerró con un mensaje de confianza: "En una final hay que defender bien y estoy convencido de que vamos a hacerlo para tener oportunidad en el juego de ataque".

