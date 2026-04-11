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Kroos lo tiene claro: "El Bayern en la vuelta no mantiene el nivel"

Al alemán le sorprendió que el Bayern no consiguiera dormir el partido o finiquitar la eliminatoria a la contra, y lanzó un aviso: "El Real Madrid es el equipo más peligroso del mundo cuando los partidos se convierten en un caos ofensivo...".

Toni Kroos

Toni KroosGTRES

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Toni Kroos confía en la posible remontada del Real Madrid en el Allianz Arena (1-2 en la vuelta para los alemanes) después de recalcar que el Bayern "no ha conseguido mantener su nivel en la vuelta" cuando se ha enfrentado a los blancos en los últimos años.

"Me sorprendió que empezó a replegarse y defender con menos intensidad"

La leyenda madridista confesó en el podcast 'Einfach mal luppen' que tiene con su hermano Felix que le sorprendió la reacción de los bávaros cuando ganaban 0-2 el pasado martes en el Santiago Bernabéu: "Lo que me sorprendió fue que el Bayern empezó a replegarse y a defender con menos intensidad".

"En la vuelta no logra mantener su nivel"

"Aunque el Bayern firmó una excelente actuación, lo que ocurrió después de ponerse 0-2 fue el aspecto más llamativo mentalmente. En los últimos años, el Bayern ha ofrecido buenas actuaciones contra el Real Madrid, pero en los partidos de vuelta a menudo no logra mantener su nivel o asegurar la clasificación, viéndose afectado por pequeños detalles", dijo Toni.

"El Madrid es el más peligroso del mundo cuando reina el caos"

Por otra parte, el exfutbolista tanto de Bayern como de Real Madrid, aseguró que el equipo merengue es un peligro cuando los partidos y las eliminatorias se vuelven locas: "En mi opinión, el Real Madrid es el equipo más peligroso del mundo cuando los partidos se convierten en un caos ofensivo y en un ida y vuelta; es un estilo que adora. Esa es la razón por la que el Real Madrid estuvo cerca de empatar. El partido podría haber terminado 3-3, pero acabó 1-2. Desde mi punto de vista, el Bayern debió ser capaz de gestionar mejor el partido, ya sea manteniendo la ventaja de dos goles o aprovechando los espacios para marcar el 1-3 o el 1-4", recalcó.

Los de Arbeloa firmaron un buen partido defensivo pero tuvieron poco acierto arriba, donde Mbappé y Vinicius fallaron varios goles tras toparse con un sobresaliente Neuer. El Bayern, a su vez, pudo sentenciar el partido y la eliminatoria en los últimos minutos, pero dejó vivo a un equipo que se juega toda la temporada el próximo miércoles después de otro pinchazo este viernes ante el Girona (el Barça puede ponerse a nueve si gana al Espanyol).

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