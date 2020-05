Ángel Torres anuncia que los abonados del Getafe no pagarán el abono de la próxima temporada

Los socios del Getafe están de enhorabuena. Y es que el presidente del club madrileño, Ángel Torres, ha anunciado que no tendrán que pagar el abono de la próxima temporada, por lo que entrarán gratis al Coliseum, siempre que Sanidad permita partidos con público.

"Todos los actuales abonados del Getafe tendrán su abono gratis para la próxima temporada de Liga", confirmó Torres en ‘Radio Marca.

Además, Ángel Torre aseguró que en el Getafe no se ha hecho ningún ERTE e informó de que todos los trabajadores "están al día" sin ninguna deuda y dijo que en el caso de que hiciera falta dinero, lo pondría de su "bolsillo".

Sobre la vuelta del fútbol, indicó que es una de las mejores "medicinas" y manifestó que es consciente de que, aunque no es posible, a todo el mundo le gustaría llenar los campos. "Al menos el poder escucharlo por la radio es una buena medicina", agregó.

Asimismo, se refirió al partido que tenía que haber disputado ante el Inter correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga Europa: "Recibí presiones para viajar a Italia porque alguien le dijo a la UEFA que mandaba mucho y que el Sevilla y el Getafe iban a viajar a Roma y Milán".

"He conseguido que me felicite y me dé las gracias la UEFA, que me felicite el Inter de Milán y la Secretaria de Estado, cuando algunos se pensaban que me iban a colgar de la plaza del pueblo”, explicó Torres.