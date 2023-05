Ancelotti: "España no es un país racista, pero hay racismo en los campos de fútbol"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido 48 horas después del vergonzoso episodio vivido con Vinícius en Mestalla, donde parte de la grada profirió insultos racistas contra el delantero brasileño. El técnico italiano cree que ha llegado el momento de tomar medidas y acabar con un grave problema que existe en el fútbol español.

"La verdad es que Vinicius es una víctima de lo que está pasando. A veces pasa por culpable porque se dice que provoca. Es la víctima y también lo son los aficionados que se comportan de manera impecable. Es un grupo que se ha portado muy mal... en Mallorca, en Valladolid. Parece una costumbre insultar. ¿Por qué tenemos la costumbre de que el insulto en España en normal? ¿Uno se puede permitir el lujo de llamar tonto a un futbolista? Tiene que parar y estamos cansados de ser insultados todos los partidos. Detrás de los banquillos también te dicen 'hijo de...', 'maricón...'. Ojalá las instituciones puedan ser claros y LaLiga y los árbitros también. Pasó algo en el partido de Valencia que no tiene que pasar. España no es racista, pero hay racismo en España. Como en otros sitios. Esto tiene que acabar", ha comenzado Ancelotti en su rueda de prensa.

"Estoy esperando a ver qué sucede. Que ojalá sea algo. Y preocupado, claro. Porque para mí, es un momento importante. Es crucial que tomen medidas... y miro a la Federación y LaLiga", indicó Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid reconoció la preocupación que existe en el club por la situación que está sufriendo Vinícius.

"Estamos todos preocupados por lo que ha pasado. Me parece justo que se esté hablando tanto de este tema. Es una gran oportunidad para mejorar las cosas. Vinicius está triste y hoy no ha entrenado, porque tenía una pequeña molestia en la rodilla. Está sancionado para mañana... lo que abriría otro debate", admitió Ancelotti.

El italiano reconoció que para él España no es un país racista, pero que "existe racismo en los campos de fútbol".

"España para mí no es un país racista, pero hay racismo. En los campos de fútbol y esto tiene que parar. Ha tomado más protagonismo (Vinícius) y lo ven como un enemigo deportivo. Repito: España no es racista. Pasan situaciones, pero yo soy un ciudadano como vosotros. Y no me corresponde tomar ciertas decisiones", insistió Ancelotti.

"No son 46.000 y ahí pido disculpas, pero tampoco son ni uno ni dos"

El técnico del Real Madrid opinó que el protocolo antirracismo está obsoleto y cree que se tendría que haber aplicado antes incluso de que los jugadores bajaran del autobús.

"¿Si está obsoleto el protocolo? Yo creo que sí. Porque si tu tienes que aplicar el protocolo, se tiene que aplicar cuando llega el autobús al estadio. Ahí se acaba los que dicen que es un provocador, no es uno... y no es un caso aislado. No son 46.000 y ahí pido disculpas, pero tampoco son ni uno ni dos. El protocolo se tiene que aplicar dos horas antes del partido y durante el partido. Está obsoleto", ha denunciado Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid también ha considerado "muy grave" que las imágenes que Iglesias Villanueva pasó a De Burgos Bengoextea desde el VAR no fueran completas.

"Manipular la imagen es muy grave. Yo no sé si es eso o que se han olvidado de poner todos las imágenes. A Vinicius le han agredido, primero el portero y luego Hugo Duro. Si tu tienes una agresión te tienes que defender", indicó Ancelotti.

El italiano aseguró que Vinicius no se plantea dejar el fútbol español y afirmó que quiere jugar en el Real Madrid.

"Yo creo que no, porque ama el fútbol y ama el Real Madrid. Su amor por el club es muy grande y quiere hacer su carrera aquí. está muy triste. Pero sabe que tiene el apoyo de todo el mundo, no sólo el Madrid. Es un apoyo incondicional... ¡hasta rivales!", aseguró Ancelotti.

"No ha perdido ilusión, no. Veremos la sanción que tiene y evaluaremos darle más, o menos días de descanso. Si le caen dos partidos, le daré una semana de vacaciones, para estar listo ante el Athletic. Y si le cae un partido, no, jugará en Sevilla", afirmó Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid opinó que una buena medida sería señalar con nombres y apellidos a aquellos que profieran insultos racistas.

"Es una de las medidas que se pueden tomar, sí. En Valencia creo que lo van a hacer. Y si seguimos esa línea, habrá muchos nombres y apellidos. Pero no puede ser la única medida, que quede claro", aclaró Ancelotti.