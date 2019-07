"El Atleti es lo mejor que me ha podido pasar", resume el atacante en la concentración en Los Ángeles de San Rafael donde su equipo prepara la nueva temporada, en la que "debe aspirar a todo", según el atacante, que "sueña" ya con conquistar títulos de rojiblanco. "Significaría mucho mas para mí ganar cosas importantes con el Atleti que todas las que he ganado en el pasado, porque es diferente, se disfruta de otra manera".

Lo dice un futbolista que lo ha ganado todo: dos Ligas de Campeones, dos Mundiales de Clubes, dos Ligas, dos Copas del Rey y una Supercopa de Europa y otra de España, con el Real Madrid; una Copa inglesa, con el Chelsea; y dos Ligas y dos Copas de Italia, con el Juventus.

Morata encara la pretemporada con una certeza: su continuidad en el Atlético. El pasado 6 de julio se confirmó el acuerdo entre el conjunto rojiblanco y el Chelsea para que el '9', del que había reclamado su vuelta este verano el club londinense, continúe este ejercicio como cedido en el equipo de Diego Simeone y se culmine su traspaso definitivo al Atlético al inicio de la campaña 2020-21.

El jugador valora su continuidad en el Atlético: "Estoy muy contento por esto. La verdad que no quería ni pensarlo la posibilidad de volver. Y agradezco muchísimo al club todo el esfuerzo que ha hecho, al 'staff' y a mis compañeros, que sé que también muchos de ellos han apretado para que yo me quede aquí. No era una operación fácil y sobre todo con el Chelsea, que no es fácil negociar también, así que agradezco todo lo que han hecho todas las partes del club. Y ahora me toca devolver a mí toda esta confianza que se me ha dado y toda la responsabilidad que tengo este año".

Además, se deshizo en elogios a su club: "El Atlético es lo mejor que me ha podido pasar. Lo he dicho muchas veces y no es por quedar bien. Creo que el año pasado también llegué a mitad de año, no es fácil adaptarse y muchas cosas a lo mejor no las entendía bien del juego. Hay un proceso de adaptación que no me costó mucho gracias a los compañeros y a todos, pero ahora está por empezar lo mejor. Yo siempre he buscado venir aquí, el venir a jugar aquí y al final el destino me ha traído aquí en este momento. Ya no hay que darle más vueltas y ya sueño con ganar cosas con el Atleti".

"Me siento muy identificado con la filosofía del Atleti, no sólo en el fútbol, sino de todo. Al final, es diferente. Muchas veces cuando trato de explicarlo hay gente que no lo entiende. Significaría mucho más para mí ganar cosas importantes con el Atleti que todas las que he ganado en el pasado, porque es diferente. Se disfruta de otra manera".

También valoró la marcha de Griezmann: "Es un grandísimo jugador, no voy a decir yo ahora quién es Griezmann. Ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido el Atleti en los últimos años. Y también estamos muy motivados con Joao Félix. Es un chico muy joven, pero creo que tiene unas cualidades alucinantes. También estamos probando muchos sistemas. Yo creo que tenemos que ir para adelante con los que somos y creo que tenemos un gran equipo".

Obviamente se refirió al fichaje de Joao Felix: "Es un chico que ha demostrado bastante carácter, con un par de detalles que a priori no deberían ser importantes, pero por ejemplo, delante de todos, cuando tenía que hablar, lo hizo en español sin saberlo perfectamente; o sea, que dejó claro que tiene una personalidad grande, un carácter grande. Técnicamente es muy bueno.

El exjugador del Chelsea es exigente con su club: "Creo que el Atleti debe aspirar a todo. Para eso estamos, para eso el club ha hecho un esfuerzo también, con las bajas que hemos tenido, reforzándose muy bien. Viendo estos días entrenar a los jugadores nuevos que han venido parece que se han adaptado rapidísimo también, gracias a los compañeros. Ellos mismos se notan que están a gusto en el grupo. Sólo nos falta entendernos en el campo con ellos y hacer un gran grupo, que creo que es la fuerza de nuestro equipo".