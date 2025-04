Alexia Putellas, sobre Jenni Hermoso y el caso Rubiales: "La Justicia ha hecho su trabajo"

Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro (2021 y 2022), analizó en Radioestadio Noche de Onda Cero los próximos encuentros de la selección española en la Nations League ante Portugal, repasó la actualidad del fútbol femenino y reflexionó sobre su regreso tras la lesión, su fundación y sus ambiciones deportivas.

Con la mirada puesta en la próxima Eurocopa, la capitana del Barcelona valoró el alto nivel competitivo que se espera de la Roja en el torneo continental: "Creo que va a estar todo muy igualado y serán pequeños detalles y picos de forma lo que marque la diferencia. Hay un grupo de cinco o seis selecciones que pueden llevarse la Eurocopa".

¿Champions League o Eurocopa?

Sobre si prefiere levantar la Champions o la Eurocopa, Alexia no quiso elegir: "¿Eurocopa o Champions? No me hagas elegir... las dos. Pero es muy difícil llegar a semifinales de una Champions, llevamos siete consecutivas, lucharemos de nuevo por estar en una final".

La centrocampista también se refirió a la lesión que la apartó de la última Eurocopa justo antes del inicio del torneo: "Tengo la espinita porque me lesioné justo el día antes de empezar la Eurocopa... un objetivo era el de volver a jugarla y estoy trabajando para que suceda".

Consciente del desgaste físico que conlleva el calendario, Alexia dejó claro que está preparada para asumir la carga: "El calendario está muy cargado pero yo me preparo para jugar 50, casi 60 partidos por temporada".

Jenni Hermoso y el caso Rubiales

Putellas también se pronunció asimismo sobre la situación de Jenni Hermoso tras la sentencia condenatoria a Luis Rubiales: "Evidentemente me gustaría que Jenni Hermoso estuviese en la Eurocopa con España. Creo que no hace falta que la describa como jugadora. Todo lo que aporta y ha aportado a la selección".

No obstante, reconoció que la decisión final corresponde a la seleccionadora Montse Tomé: "Al final es una decisión de Montse Tomé, la seleccionadora".

Añadió que ha hablado con su compañera: "Hablé con Jenni Hermoso después de lo del juicio, y al final también como ella está en México tampoco la diferencia horaria lo pone fácil".

Y sobre el cierre del caso, fue clara: "¿Si le damos carpetazo al tema del juicio de Jenni Hermoso? Sí, ya está. Al final la Justicia ha hecho su trabajo".

Petición clara: VAR en el fútbol femenino

Alexia fue tajante sobre la necesidad de tecnología arbitral en las competiciones femeninas: "Lo que queremos es lo mejor para competición; las árbitras necesitan la ayuda del VAR, no es algo que pidan solo las jugadoras. Sería un gran avance que el VAR estuviese en la competición, mejoraría la competición".

Sobre la reciente derrota ante el Madrid

La jugadora catalana también abordó la primera derrota del Barcelona ante el Real Madrid: "Ante el Real Madrid siempre es especial por esa rivalidad histórica; aprendimos de esa derrota".

Añadió que las jugadoras son conscientes de la exigencia, pero recordó que el fútbol es impredecible: "No somos máquinas y robots que siempre ganamos, esto es deporte, no damos por supuesto que vamos a ganar un partido antes de jugarlo; ante el Madrid no lo hicimos bien y por eso el resultado".

Y reconoció que dolió especialmente por el contexto: "Nos supo muy mal la derrota, había 40.000 personas en el estadio."

Balón de Oro

Aunque ha sido galardonada en dos ocasiones, Alexia asegura que sus prioridades están en el colectivo: "¿Favorita al Balón de Oro? Es un indicador de que va bien la temporada pero no tengo el foco en eso, lo tengo en ayudar al equipo".

Y, sobre su evolución personal en el fútbol, reflexionó: "No es bueno quedarte anclada en aquel momento en el que empezamos a jugar al fútbol, lo importante es el presente y el futuro y pinta bien".

Fundación Eleven

Putellas compartió también el origen de su Fundación Eleven, que nació durante el largo proceso de recuperación de su lesión: "Durante el tiempo de recuperación de la lesión tuve mucho tiempo y apareció un proyecto muy bonito, mi 'Fundación Eleven'; tenemos 100 niñas en Mollet, 100 en una escuela en Colombia, niñas con dificultades a las que ayudamos a través del fútbol".

Sobre su dura lesión, confesó: "Cuando me lesioné estaba en shock, estaba en mi mejor momento, pero me lo tomé como un reto y estoy muy orgullosa de haber superado la lesión y de estar a este nivel; fue complicado a nivel mental pero nunca dejé de creer en mí".

