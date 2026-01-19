Copa del Rey
Sorteo Copa del Rey 2025 - 2026, en directo: cruces, fechas y todos los partidos de cuartos de final
Sigue en directo el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026.
Publicidad
La ciudad del fútbol de Las Rozas acoge hoy (13:00 horas) el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026. Ocho clubes siguen vivos en la competición copera: Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad, Real Betis, Albacete, Deportivo Alavés, Barcelona y Valencia.
El sorteo de hoy de cuartos de final de la Copa del Rey será puro, es decir, no habrá ningún condicionante. La única salvedad del sorteo es que el Albacete, único equipo de LaLiga Hyermotion que sigue con vida tras eliminar al Real Madrid, jugará la eliminatoria en el Carlos Belmonte.
El resto de emparejamientos de cuartos de final será entre equipos de primera división y la eliminatoria se jugará a partido único en el campo del club cuya bola salga en primer lugar. Las eliminatorias de cuartos de final se jugarán entre los días 3, 4 y 5 de febrero.
Equipos clasificados para el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey
- Liga EA Sports: Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad, Real Betis, Deportivo Alavés, Barcelona y Valencia.
- LaLiga Hypermotion: Albacete.
¡Ya puedes seguir en directo el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026!
Más Noticias
- Daniil Medvedev, sobre Sinner y Alcaraz: "Probablemente ahora mismo no haya nadie que pueda desafiarlos con regularidad"
- Un hombre herido grave tras ser mordido por un tiburón en una playa de Sídney
- La épica remontada gallega en el Dakar: Fran Gómez Pallas conquista el Mission 1000 con un equipo sin complejos
Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo
Tras el sentido homenaje en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario en Córdoba, vamos ya con el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026. Primero van a presentar a los ocho cuartofinalistas, como no, primero turno para el Albacete, verdugo del Real Madrid en la ronda de octavos de final.
Jefté, el héroe del Albacete contra el Madrid con dos goles, habla antes de la extracción de las bolas: "Las sensaciones son muy bonitas, estamos viviendo un sueño. Se dio un partido perfecto contra el Madrid
Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo
El sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026 ha arrancado con un emotivo minuto de silencio por las víctimas del trágico accidente ferroviario en Córdoba.
Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo
¡Arranca el sorteo de cuartos de final de la #Copa del Rey 2025 - 2026! Vamos con al hora de la verdad para Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad, Real Betis, Albacete, Deportivo Alavés, Barcelona y Valencia.
Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo
A punto de comenzar el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026. Antes de comenzar con el sorteo, vamos a recordar los resultados de la ronda de octavos de final, una ronda apasionante y que deparó el sorpresón de eliminación del Real Madrid ante el Albacete.
Deportivo de la Coruña 0-1 Atlético de Madrid
Cultural y Deportiva Leonesa 3-4 Athletic
Real Sociedad 2(4)-2(3) CA Osasuna
Real Betis 2-1 Elche CF
Deportivo Alavés 2-0 Rayo Vallecano
Albacete Balompié 3-2 Real Madrid
Burgos CF 0-2 Valencia CF
Racing de Santander 0-2 FC Barcelona
Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo
En menos quince minutos comienza el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026. Vamos a ver qué suerte tienen los ocho equipos que a esta hora siguen con vida en el torneo copero... ¿Habrá un Atlético - Barcelona? ¿O un Athletic - Barça? ¿Contra quién jugará el Albacete, verdugo del Real Madrid en los cuartos de final? Mucho interés en el sorteo que se va a celebrar en Las Rozas en escasos minutos.
Los ochos equipos clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026 son los siguientes: Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad, Real Betis, Albacete, Deportivo Alavés, Barcelona y Valencia.
Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo
El mundo del deporte no es ajeno a la tragedia ocurrida en Adamuz, Córdoba. Rafa Nadal, ganador de 22 grand slam, ha enviado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del trágico accidente ferroviario.
Y los jugadores del Real Madrid han guardado este lunes un minuto de silencio en el entrenamiento en Valdebebas en memoria de los 39 fallecidos en el accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), sumándose a las condolencias que trasladó el club con un comunicado.
Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo
A menos de media hora del sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026 es un buen momento para explicar el mecanismo del sorteo. El de hoy en un sorteo puro, sin ningún condicionante, por lo que se puede dar cualquier eliminatoria entre los ochos equipos que siguen con vida. El Albacete, único equipo de LaLiga Hypermotion, sí tiene garantizado jugar su eliminatoria de 1/4 de final en el Carlos Belmonte al ser el único de los ocho clubes clasificados que no juega en primera división.
Los otros siete clubes (Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad, Real Betis, Deportivo Alavés, Barcelona y Valencia) se medirán en casa del equipo cuya bola salga en primera lugar.
Los equipos clasificados para el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey son los siguientes:
- Liga EA Sports: Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad, Real Betis, Deportivo Alavés, Barcelona y Valencia.
- LaLiga Hypermotion: Albacete.
Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo
Por cierto, que hoy es un día muy triste en España por el terrible accidente ferroviario ocurrido este domingo en Córdoba. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mostró anoche sus condolencias por lo ocurrido en sus redes sociales.
"Consternados por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Córdoba. Desde la RFEF queremos dar nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de los fallecidos, así como mandar todo nuestro ánimo a las personas afectadas", indicó la RFEF en su cuenta de X.
Aquí puedes seguir en directo la última hora del accidente ferroviario en Córdoba.
Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo
El Barcelona, actual campeón de la competición, estará hoy presente en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. Los de Hansi Flick sufrieron el pasado jueves en el Sardinero para doblegar a un gran Racing de Santander (0-2). En cambio, el Real Madrid quedó apeado de la competición tras una noche negra en el Carlos Belmonte, donde el Albacete firmó la gran gesta (3-2) de lo que va de Copa del Rey 2025 - 2026.
Los otros resultados de los octavos de final de la Copa del rey fueron los siguientes:
Deportivo de la Coruña 0-1 Atlético de Madrid
Cultural y Deportiva Leonesa 3-4 Athletic
Real Sociedad 2(4)-2(3) CA Osasuna
Real Betis 2-1 Elche CF
Deportivo Alavés 2-0 Rayo Vallecano
Burgos CF 0-2 Valencia CF
Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo
En una hora comienza el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026. Recordamos los ocho equipos clasificados para la antepenúltima ronda del torneo del k.o.:
- Liga EA Sports: Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad, Real Betis, Deportivo Alavés, Barcelona y Valencia.
- LaLiga Hypermotion: Albacete.
Las eliminatorias de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 -2026 se jugarán los días 3, 4 y 5 de febrero a partido único.
Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo
Los cuartos de final de la Copa del Rey se van a jugar a partido único los días 3, 4 y 5 de febrero. Las semifinales, única ronda que se jugará a doble partido, están fijadas para los días 10, 11 y 12 de febrero / 3, 4 y 5 de marzo.
Respecto a la final de la Copa del Rey, la RFEF aún debe confirmar la fecha definitiva que en un principio se había fijado para el sábado 25 de abril, pero que ahora mismo no es una fecha definitiva y puede ser modificada.
Calendario Copa del Rey 2025 - 26
- Cuartos de final: 3, 4 y 5 de febrero.
- Semifinales: 10, 11 y 12 de febrero / 3, 4 y 5 de marzo.
- Final: sábado 25 de abril (pendiente de confirmación).
Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo
Antes de que arranque el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey es un buen momento para recordar los resultados de la ronda de octavos de final.
Deportivo de la Coruña 0-1 Atlético de Madrid
Cultural y Deportiva Leonesa 3-4 Athletic
Real Sociedad 2(4)-2(3) CA Osasuna
Real Betis 2-1 Elche CF
Deportivo Alavés 2-0 Rayo Vallecano
Albacete Balompié3-2 Real Madrid
Burgos CF 0-2 Valencia CF
Racing de Santander 0-2FC Barcelona
Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo
Recordamos cómo funciona el sorteo de hoy de cuartos de final de la Copa del Rey. Se trata de un sorteo puro, es decir, no hay ningún condicionante y puede darse cualquier emparejamiento. La única salvedad está relacionada con el Albacete, verdugo del Real Madrid en los cuartos de final, ya que al ser el único club de segunda división en el sorteo de hoy tiene asegurado jugar la eliminatoria en casa, en el Carlos Belmonte.
Y es que la ronda de cuartos de final de la Copa del Rey se va a jugar a partido único y el estadio donde se van a disputar tres de las cuatro eliminatorias se determinará en función del orden de extracción de las bolas. De esta forma, la bola del club que salga en primer lugar jugará en casa, con la excepción del Albacete, equipo que tiene asegurado jugar en casa su eliminatoria de cuartos de final.
Ocho clubes presentes en el sorteo de hoy de cuartos de final de la Copa del Rey: Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad, Real Betis, Albacete, Deportivo Alavés, Barcelona y Valencia.
Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo
¡Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo del sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026! Ocho clubes van a conocer hoy a su rival en la antepenúltima ronda de la competición copera: Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad, Real Betis, Albacete, Deportivo Alavés, Barcelona y Valencia.
El sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026 comenzará a las 13:00 horas en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Será un sorteo puro y donde están presentes siete equipos de LaLiga EA Sports y uno de LaLiga Hypermotion (Albacete).
¡Ya puedes seguir en directo el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026!
Publicidad