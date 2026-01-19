Sorteo Copa del Rey 2025 - 2026, en directo: cruces, fechas y todos los partidos de cuartos de final

La ciudad del fútbol de Las Rozas acoge hoy (13:00 horas) el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026. Ocho clubes siguen vivos en la competición copera: Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad, Real Betis, Albacete, Deportivo Alavés, Barcelona y Valencia.

El sorteo de hoy de cuartos de final de la Copa del Rey será puro, es decir, no habrá ningún condicionante. La única salvedad del sorteo es que el Albacete, único equipo de LaLiga Hyermotion que sigue con vida tras eliminar al Real Madrid, jugará la eliminatoria en el Carlos Belmonte.

El resto de emparejamientos de cuartos de final será entre equipos de primera división y la eliminatoria se jugará a partido único en el campo del club cuya bola salga en primer lugar. Las eliminatorias de cuartos de final se jugarán entre los días 3, 4 y 5 de febrero.

Equipos clasificados para el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey

Liga EA Sports : Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad, Real Betis, Deportivo Alavés, Barcelona y Valencia.

: Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad, Real Betis, Deportivo Alavés, Barcelona y Valencia. LaLiga Hypermotion: Albacete.

¡Ya puedes seguir en directo el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026!