Aitana Bonmatí: "Espero que todas las instituciones se pongan las pilas porque siempre acabamos perjudicadas"

Aitana Bonmatí ha recibido un homenaje en Sant Pere de Ribes, su localidad natal, tras ganar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y ser elegida mejor jugadora del año por la UEFA. La jugadora del Barcelona ha admitido estar "fatigada y cansada" con toda la polémica respecto al beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y ha dejado un recado a todas las instituciones.

La internacional española ha realizado una defensa del fútbol femenino y ha argumentado que aún queda camino para alcanzar la igualdad con el fútbol masculino.

"Creo que aún quedan muchas cosas por hacer, muchas peleas por batallar. Estamos haciendo nuestro trabajo, abriendo camino pero queda camino para llegar a esa igualdad", ha expresado la mediocentro del Barça.

"Estoy fatigada y cansada. Cada año es lo mismo, es evidente que hay muchas cosas por mejorar, pero espero que todas las instituciones se pongan las pilas porque siempre acabamos perjudicadas y no podemos dedicarnos a lo que más nos gusta, que es jugar al fútbol y ya está", ha indicado Aitana Bonmatí.

"No deberíamos estar pendiente de las otras cosas que lo envuelven para tener un fútbol justo, mejor y el que nos merecemos", ha subrayado la jugadora del Barcelona.

La centrocampista española no ha aclarado si acudirán a la próxima concentración del equipo nacional tras la destitución de Jorge Vilda y el nombramiento de Montse Tomé como nueva seleccionadora.

"Yo ahí no me voya meter, solo voy a decir que aún quedan cosas por hablar, pero es un tema colectivo y al final no me gustaría decir nada aquí. Es un tema que queremos hablar con la Federación y ya está", ha concluido Bonmatí.