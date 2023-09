Luis Rubiales y el beso Jenni Hermoso: "Fue un acto conjunto mutuo, no hubo intención ni connotación sexual"

Más información El juez cita a declarar a Luis Rubiales este viernes

Dos días después de anunciar su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales sigue defendiendo que el beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial fue "un acto conjunto mutuo" y que no hubo "connotación sexual". El de Motril ha dado su versión en una entrevista con el periodista Piers Morgan en el programa Talk Tv.

"Está claro que me equivoqué, es evidente, y lo dije desde el principio. Mis intenciones eran nobles y 100% no sexuales. Fue un momento de felicidad. Fue un acto conjunto mutuo. Me cogió en el aire y, al bajar, estábamos muy emocionados. No hubo intención ni connotación sexual. Solo aprecio", ha explicado el expresidente de la RFEF.

"Cometí un error, pido perdón, pero seamos claros: bajo ninguna circunstancia es una agresión sexual. Tengo plena confianza en que la verdad saldrá a la luz y todo estará bien. Mírame a la cara, soy un buen tío", asegura el expresidente de la RFEF.

Piers Morgan le ha cuestionado si habría realizado el mismo gesto con la selección masculina y Rubiales no ha dudado en la respuesta: "No tengo dudas".

"Jenni dijo que el beso era espontáneo..."

Luis Rubiales también habló sobre la primera reacción de Jenni Hermoso tras el beso de la polémica y dio su opinión.

"Jenni dijo que el beso era espontáneo, que era una anécdota, yo la he escuchado decirlo. ¿Si miente? No voy a responder a eso, pero tienes una radio y puedes escucharla. En el vídeo del equipo en el autobús veo a un equipo que ha ganado el Mundial. Escucho lo de 'beso, beso', me llaman presi que es como me llaman mis amigos", indica Rubiales.

Respecto al directo de Jenni Hermoso en Instagram tras el beso, Rubiales opina que muchas personas "faltan a la verdad".

"Me alegro que me preguntes por eso (la afirmación de que se casarían en Ibiza). Fue una broma. Ella tiene su pareja. ¿Inapropiado para el presidente de la Federación? Entiendo que mucha gente lo malentendiera, pero hay otras que sí lo entendieron. Yo respeto la opinión de todo el mundo, pero no de aquellas personas que faltan a la verdad. Mi forma de actuar fue noble, entusiasta, al 100% no sexual", sostiene Luis Rubiales.

El expresidente de la RFEF también se refirió a su polémico gesto en el palco, cuando se llevó la mano a sus genitales delante de las autoridades y la Reina Letizia.

"Este gesto me produce más vergüenza. Es una expresión, en español, de 'Ole tus h****', Ole tus o****', que quiere decir 'Bravo'. Iba dirigida a Jorge Vilda. No he tenido la oportunidad de disculparme personalmente con la Reina. Toda la familia real me conoce. El Rey es una persona espectacular", ha explicado Luis Rubiales.

"Jamás he presionado a nadie en nada"

El granadino también ha negado que él o Jorge Vilda trataran de presionar a Jenni Hermoso para que saliera en el vídeo de disculpas tras el beso.

"Jamás he presionado a nadie en nada. Lo niego categóricamente. Yo no he presionado ni mandado a presionar a Jenni. Jorge Vilda no ha presionado a nadie, lo conozco", ha aseverado Rubiales.

Por último, Luis Rubiales habló sobre la huelga de hambre de su madre y la situación de sus hijas.

"Estuve con ella en Motril. Siempre le llevo el helado que le gusta. Ella es hipertensa. Tiene 72 años y tiene problemas. ¿Mis hijas? Están sufriendo más por mí que por ellas. He tenido muchos momentos de apoyo a mi familia y mi tierra. Dentro de todo lo que me ha sucedido, incluso gente que no conozco me ha apoyado", concluye Luis Rubiales.