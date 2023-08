Aitana Bonmatí, tras ganar el premio de la UEFA a la mejor jugadora del año: "No debemos permitir que se haga abuso de poder"

Y sí, lo ha conseguido. Aitana Bonmatí es la 'Mejor Jugadora' de la temporada 22/23 por la UEFA. Un premio que le llega después de llevarse el Mundial Femenino y ser la MVP de la pasada Champions League y de la Copa Mundial. La futbolista del FC Barcelona logra su primer reconocimiento individual a nivel internacional.

Esto dijo Aitana: "Quiero felicitar a todas las nominadas. Para mí es un privilegio estar aquí después de los éxitos de la última temporada, una temporada que nunca olvidaré. Me gustaría compartir el premio con todas mis compañeras porque sin ellas no estaría aquí", señaló.

La centrocampista catalana ha sido pieza clave en todos los éxitos que ha conseguido el FC Barcelona a lo largo de todos estos años. Aitana no solo ha ganado a todos los culés con su gran calidad, sino también con la capacidad que tiene para romper líneas de juego y la gran visión de juego que tiene.

Aitana Bonmatí, un ejemplo para las nuevas generaciones

El legado de Aitana va más allá del césped. Es embajadora de la Fundación Johan Cruyff y de ACNUR, tiene un Campus propio y está grabando un documental que saldrá a final de año. "Ahora es importante que ambos, hombres y mujeres, podamos ser ejemplo para los y las más pequeñas", destacó Bonmatí.

Por último, antes de despedirse tuvo unas palabras para Jenni Hermoso: "No están siendo momentos muy buenos para el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello", dijo Aitana.

"Como sociedad no podemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como faltas de respeto. Quiero acordarme de Jenni y todas las mujeres que están pasando por lo mismo: estamos con vosotras. Tenemos que seguir trabajando para que esta sociedad mejore", concluyó.

Haaland, mejor futbolista del año por la UEFA

Uno de los premios más esperados era el de Jugador del Año de la UEFA de la temporada 2022/23, en donde el noruego Erling Haaland le ganó al argentino Lionel Messi y al belga Kevin De Bruyne.

"Este era mi sueño cuando era chico, llegar con mis compañeros a lo máximo y eso me pone muy feliz. Esto me da más motivación para seguir adelante trabajando, tanto los trofeos grupales como los individuales y sí, me ponen muy feliz", declaró el Androide sobre el escenario.

"Se trata de dejar la cabeza clara y ahora que ganamos la Champions League y todo debemos trabajar en la motivación como grupo, para mí es eso. Estoy listo para eso y para tener una gran temporada", señaló.

Pep Guardiola, mejor entrenador del año

En la carrera por ser entrenador masculino del año de la UEFA, el español Pep Guardiola -técnico del City- se impuso sobre los italianos Simone Inzaghi y Luciano Spalletti. En el fútbol femenino, la ganadora fue Sarina Wiegman de la selección de Inglaterra, quien superó a Jorge Vilda y Jonatan Giráldez.