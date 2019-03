Agüero: "Puede que Messi no sea el único que deje la selección, hay varios que evaluamos no seguir"

El anuncio de Lionel Messi de poner fin a su era en la selección de Argentina tras perder una nueva final parece que tendrá un efecto dominó pues varios jugadores, igualmente afectados por el fracaso de hoy ante Chile, deben seguirle, afirmó el delantero Sergio Agüero.

"Probablemente Messi no sea el único que deje la selección. Hay varios jugadores que evaluamos no seguir", manifestó el ariete de Manchester City tras el encuentro que la Albiceleste perdió en la tanda de penaltis, como el año pasado ante el mismo rival.

"Estábamos todos jodidos, pero el que peor se va es Leo"

Agüero admitió que él mismo se ha planteado abandonar "por las cosas que van pasando" y, aunque no citó nombres, la prensa conjetura que Javier Mascherano y Gonzalo Higuaín también estén considerando sumarse a la desbandada. Al explicar el ambiente en el vestuario de Argentina, Agüero dijo: "estábamos todos jodidos".

Añadió que "el que más jodido se va es Leo. Es la peor vez que lo vi en el vestuario". "Creo que ya está para mí la selección, ya se terminó. La peleé mucho, lo intenté, son cuatro finales y no pude ganarlas. Hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno pero es evidente que no es para mí. Deseaba más que ninguno un título con la selección y lamentablemente no se me dio", dijo el capitán tras el partido jugado en East Rutherford y donde tuvo la mala suerte de fallar su lanzamiento en la tanda de penaltis.