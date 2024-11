Adriano: "Bebo cada dos días, y los otros días, también"

Adriano Leite, exjugador del Inter de Milán, ha reconocido su adicción al alcohol y ha confesado que bebe casi todos los días en una desgarradora carta abierta para el medio The Player' Tribune, donde cuenta su cuenta su vida en la favela de Vila Cruzeiro.

"El mayor desperdicio del fútbol: yo. Me gusta esa palabra, desperdicio. No solo por cómo suena, sino porque estoy obsesionado con desperdiciar mi vida. Estoy bien así, en un desperdicio frenético. Disfruto de este estigma", apunta el exdelantero brasileño.

Además, no ocultó su alcoholismo: "No me drogo, como intentan demostrar. No me gusta el delito, pero, por supuesto, podría haberlo hecho. No me gusta salir de fiesta (...) Bebo cada dos días, y los otros días, también. ¿Cómo llega una persona como yo al punto de beber casi todos los días? No me gusta dar explicaciones a los demás, pero aquí va una: bebo porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda. Y a mi edad es aún peor".

Dispararon en la cabeza a su padre

Confiesa que el fallecimiento de su padre, Almir Leite Ribeiro, conocido como 'Mirinho', le cambió la vida: "No teníamos conversaciones profundas. El viejo no era de filosofar ni de dar lecciones morales. Su rectitud diaria y el respeto que los demás le tenían fue lo que más me impresionó. La muerte de mi padre cambió mi vida para siempre. Hasta el día de hoy, es un problema que todavía no he podido resolver. Toda la mierda empezó aquí".

"A mi padre le dispararon en la cabeza en una fiesta en Cruzeiro. Una bala perdida. Él no tuvo nada que ver. La bala entró por la frente y se alojó en la nuca. Los médicos no tenían forma de sacarla. Después de eso, la vida de mi familia nunca fue la misma. Mi padre empezó a tener convulsiones frecuentes. Yo tenía 10 años cuando dispararon a mi padre. Crecí viviendo con sus crisis. Mirinho nunca más pudo trabajar".

"Estaba en Milán por una razón: era lo que había soñado toda mi vida"

Adriano rememora ahora que quedó "destrozado" en sus primeras Navidades en Milán alejado de la familia: "Agarré una botella de vodka, bebí toda esa mierda solo. Lloré toda la noche. Me desmayé en el sofá porque bebí mucho y lloré. Estaba en Milán por una razón: era lo que había soñado toda mi vida, Dios me había dado la oportunidad de convertirme en un jugador de fútbol en Europa. La vida de mi familia ha mejorado mucho gracias a mi Señor y todo lo que Él hizo por mí. Y mi familia también hizo mucho. Ese fue un pequeño precio que tuve que pagar".

"Cuando 'escapé' del Inter y salí de Italia, vine a esconderme aquí -a Vila Cruzeiro-. Nadie me encontró, no hay manera. Regla número uno de la favela: mantén la boca cerrada. ¿Crees que alguien me delataría? Aquí no hay ratas, hermano. La prensa italiana se volvió loca. La policía de Río incluso llevó a cabo una operación para 'rescatarme'. Dijeron que me habían secuestrado. Estás bromeando, ¿verdad? Imagínate que alguien me haga daño aquí, a mí, un niño de la favela", recuerda el exjugador brasileño.

"Siempre había una recaída"

Intentó levantar el vuelo, pero nunca lo consiguió del todo: "Negocié con Roberto Mancini. Me esforcé mucho con José Mourinho. Lloré en el hombro de Moratti. Pero no pude hacer lo que me pidieron. Me mantuve bien durante unas semanas, evité el alcohol, entrené como un caballo, pero siempre había una recaída. Una y otra vez. Todos me criticaban. No podía soportarlo más", señaló.

Desvela que renunció a siete millones de euros para regresar a la favela: "La gente decía muchas tonterías porque todos estaban avergonzados. 'Vaya, Adriano dejó de ganar siete millones de euros. ¿Renunció a todo por esta mierda?' Eso es lo que más escuché. Pero no saben por qué lo hice. Lo hice porque no me encontraba bien. Necesitaba mi espacio para hacer lo que quería hacer".

"Lo único que busco en Vila Cruzeiro es paz. Aquí camino descalzo y sin camiseta, solo con pantalones cortos. Juego al dominó, me siento en la acera, recuerdo mis historias de infancia, escucho música, bailo con mis amigos y duermo en el suelo. Veo a mi padre en cada uno de estos callejones", apostilló Adriano en su carta.

