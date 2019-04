Federer, Arsenal y el Newcastle: el discurso más viral y 'deportivo' del portavoz del parlamento británico

Bercow es portavoz de la Cámara de los Comunes de Inglaterra desde 2009. Nombró a Roger Federer, el Arsenal y el Newcastle en su discurso tras un nuevo fracaso en las votaciones del Brexit:

"Estamos donde estamos. Nada se gana esta noche. ¿Con qué me consuelo? Bueno, Roger Federer ofreció una majestuosa clase magistral en Miami la pasada noche, así que estoy feliz por eso. Por supuesto que estoy contento de que, aunque no se ganó nada hoy en la Cámara, el Arsenal ganó 2-0 en el Emirates. Así que sólo debo consolarme con eso esta noche. Aprecio que los miembros del Newcastle no está tan contentos. Ya veremos qué pasa mañana".

Te puede interesar:

La Unión Europea avisa a May que no dará una prórroga si no hay un acuerdo sobre el 'brexit'

España consigue que Bruselas considere 'colonia' a Gibraltar si hay un 'brexit' sin acuerdo