España consigue que Bruselas considere 'colonia' a Gibraltar si hay un 'brexit' sin acuerdo

El Parlamento Europeo ha dado luz verde al reglamento de visados. Este documento etiqueta a Gibraltar como 'colonia'. Esta etiqueta tiene como objetivo evitar los visados a aquellos británicos que quieran viajar a Europa en el caso de que haya un 'brexit sin acuerdo.

En este momento los escenarios posibles son: que finalmente se apruebe el acuerdo de Theresa May en una cuarta votación del parlamento, que haya un Brexit sin acuerdo que situaría la salida en 10 días o, lo que ahora mismo parece más probable, que Reino Unido pida una prórroga larga a Bruselas.

Los gibraltareños no se han tomado muy bien eso de que les consideren 'colonia'. David, ha explicado que se siente abandonado por Reino Unido y asegura que ellos no son una colonia. Ricardo, 70 años, asegura que España es la culpable de llamar a Gibraltar colonia. Asimismo asegura que "estamos en 2019 y no en el siglo XVIII".

