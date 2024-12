El esperanzador vídeo de Carolina Marín seis meses después de su grave lesión en París

Carolina Marín está en camino de volver a las pistas tras la grave lesión que sufrió el pasado mes de agosto en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024. Casi seis meses después de aquel trágico día en el que rompió su rodilla derecha, la campeona olímpica en Río 2016 ha colgado un vídeo en sus redes sociales en las que se le puede ver entrenando en una pista.

"Acabar el año de esta manera me hace muchísima ilusión y quería compartirlo con vosotros. Siempre me habéis apoyado cuando me he caído, por eso la felicidad de un día como el de hoy también os pertenece un poquito", ha indicado la jugador onubense.

La triple campeona del mundo, siete veces campeona de Europa y dos veces ganadora en el All England Club (2015 y 2024) ha vuelto a pisar una pista de bádminton tras el trágico desenlace ante la china He Bing Jiao en la semifinal olímpica de París 2024. Aquella lesión fue un durísimo golpe para la genial jugadora española, que tenía encarrilado su pase a la final olímpica tras haberse impuesto en el primer set (21-14) y comandar la segunda manga por 10-6.

Tras meses bastante duros, Carolina Marín vuelve a iniciar su camino para regresar a la élite del bádminton. La rotura del ligamento cruzado y los dos meniscos de la rodilla derecha fue un golpe durísimo para la jugadora y todo el deporte español, pero lo que es seguro es que ya falta menos para volver a ver a la mejor jugadora del mundo en acción.

