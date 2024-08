Pau Gasol, Alcaraz, Pedri, el COE, Pedro Sánchez, la Casa Real... España, rota por la lesión de Carolina Marín en los Juegos Olímpicos de París 2024

El sueño olímpico de Carolina Marín se quebró este domingo de la forma más cruel, otra lesión de rodilla que apartó a la campeona olímpica en Río 2016 y tres veces campeona del mundo de la final en los Juegos Olímpicos de París 2024 y de la posibilidad de ganar su segundo oro en unos JJOO. Y es que la leyenda del bádminton iba lanzada hacia la final, dominaba por 21-14 y 10-6 a la china Bing Jiao He cuando corrió a por el volante y se dobló la rodilla derecha. Al instante se fue al solo y los gritos de dolor y el sollozo ya hacía presagiar lo peor.

El pundonor de Carolina Marín le hizo colocarse una rodillera en esa rodilla derecha y tratar de seguir, pero tuvo que abandonar dos puntos después. No hay consuelo posible para la jugadora onubense, castigada de nuevo por una lesión en su rodilla derecha que ya se lesionó en 2019. El estadio parisino de La Chapelle la despidió con una ovación tremenda, a la altura de la leyenda que es Carolina en este deporte. dos lesiones de rodilla.

Las reacciones del deporte español y mundial no se han hecho esperar por este cruel final para Carolina Marín en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pau Gasol, leyenda del deporte español, lamentaba la grave lesión de la jugadora onubense, pero dejaba claro que es "una auténtica campeona".

"Nos duele muchísimo verte retirarte por una lesión, pero nos has demostrado ser una auténtica CAMPEONA. Te queremos, @CarolinaMarin! Estoy seguro de que pronto te veremos sonriendo de nuevo. Siempre a tu lado", indicaba Pau Gasol en su cuenta de X.

Carlos Alcaraz, quien hoy disputará la final individual ante Novak Djokovic, también mando un mensaje de ánimo a Carolina Marín.

Alexia Putellas, doble balón de oro, publicaba una storie en su cuenta de Instagram en la que aseguraba que "siempre serás oro para todos nosotros" y una imagen de Carolina Marín. En su cuenta de X, la jugadora del Barcelona ponía un emoji con un corazón con una venda y simplemente el nombre de Carolina Marín.

La Casa Real también reaccionaba a la lesión de Carolina Marín indicando que "no hay metal que alcance el valor de la lección de pundonor y orgullo que has dado"

"@CarolinaMarin, eres nuestra campeona. No hay metal que alcance el valor de la lección de pundonor y orgullo que has dado. La más digna representación del espíritu olímpico. Volverás más fuerte, como siempre has hecho y mereces la ovación de toda España. Gracias, Caro", apuntaba la Casa Real.

El Comité Olímpico Español también reaccionaba al nuevo infortunio de la campeona española en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El CSD apuntaba que "se nos parte el corazón" y "sus lágrimas son nuestras lágrimas".

"Se nos parte el corazón. Su dolor es nuestro dolor. Sus lágrimas son nuestras lágrimas. Este no es el final que merecía la impecable trayectoria en #Paris2024 de @CarolinaMarin. Mucho ánimo, Caro. ¡Seguiremos a tu lado en tu recuperación!", señalaba el Consejo Superior de Deportes.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo también mostraban su apoyo a Carolina Marín tras lo ocurrido ante la jugadora china y cuando ya rozaba la final olímpica.

Pedri, centrocampista del Barcelona y que también conoce el lado más oscuro del deporte en forma de lesiones, le mandaba ánimos a la jugadora onubense.

"Eres una campeona, Carolina Marín", señalaba el jugador canario en sus redes sociales.

"Quizás hoy no puedas recordarlo pero ya habías hecho historia en el deporte"

Rudy Fernández, el único jugador de baloncesto que ha disputado seis Juegos Olímpicos, también tuvo un mensaje de ánimo para Carolina Marín.

"Mucho ánimo, Carolina. Volverás más fuerte, estamos convencidos", apuntó Rudy Fernández.

La nadadora Teresa Perales mostró también su tristeza por la lesión de Carolina Marín.

"Qué pena. Para mí la imagen de los Juegos. Tristeza compartida por todos y minutos de ovación que pone los pelos de punta. Quédate con eso. Eres maravillosa. Estamos contigo. Mantenemos el aliento esperando que puedas seguir. Qué grande eres y cuánto orgullo sentimos por ti", indicó Carolina Marín.

La exgimnasta Almudena Cid mandó ánimos a la jugadora onubense y le recordó que "quizás hoy no puedas recordarlo pero ya habías hecho historia en el deporte".

"Querría darte un abrazo largo @CarolinaMarin y que en esos segundos sintieras que sigues siendo un referente y un gran ejemplo hasta en el dolor más grande, el físico unido al emocional. Quizás hoy no puedas recordarlo pero ya habías hecho historia en el deporte", señaló Almudena Cid.

Por último, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, reconoció tener el corazón roto, pero apuntó que "si alguien puede superar un desafío en la vida, eres tú".

