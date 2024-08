El terrible momento de la lesión de Carolina Marín y su retirada con una ovación a la altura de su leyenda

Otra lesión de rodilla, la tercera en su carrera, acabó con el sueño de Carolina Marín de volver a ser campeón olímpica. Ocho anos después de colgarse el oro en Río, la onubense iba lanzada a por la final olímpica, pero un mal apoyo se tradujo en una grave lesión en su rodilla derecha. Los gritos d dolor y las lágrimas hacían presagiar lo peor: lesión y retirada cuando ya tocaba la medalla olímpica.

El momento de la lesión se produjo con la española dominaba por 21-14 y 10-6 a la china Bing Jiao He en la semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024. La triple campeona del mundo fue a por un volante y al apoyar su rodilla derecha sintió cómo se doblaba y se fue la suelo al instante. Su entrenador Fernando Rivas saltó al instante a la pista para ayudarla. Tras unos minutos en el suelo, Carolina se dirigió al banquillo, con evidentes gestos de dolor, y se colocó una protección en su rodilla derecha para tratar de seguir. Jugó dos puntos, pero era imposible. La campeona española se tumbaba en el fondo de la pista, rota de dolor y entre lágrimas.

Las asistencias del pabellón saltaron con una silla de ruedas para sacar a Carolina Marín de la pista, pero la onubense, en un gesto de campeona, rechazó esa ayuda y quiso salir de la cancha por su propio pie y con una ovación que encogió el corazón de toda España.

Fernando Rivas: "Carolina está hundida"

El entrenador de Carolina Marín, Fernando Rivas, admitió que la onubense "está hundida".

"Carolina está hundida. Todo ha sido muy cruel y muy injusto", reconoció el técnico en el estadio parisino de La Chapelle, donde Marín disputaba las semifinales de París 2024 antes de retirarse por una lesión en la rodilla derecha.

"No tenemos palabras. El nivel en el que había venido, cómo ha ido de menos a más a lo largo de la competición y con la determinación con la que estaba afrontando la semifinal... es muy duro", admitió Rivas, muy compungido. al atender a los medios de comunicación. El entrenador dijo que Marín supo inmediatamente que la lesión era grave.

"Me ha mirado y me ha dicho 'me he roto' en cuanto se ha caído al suelo. Es una sensación que ella ya conoce. Ahora hay que valorar la lesión, hacer las pruebas, tranquilo estar y aceptar lo que hay", señaló.

"Carolina se merecía acabar unos Juegos Olímpicos, gane o pierda, pero disputándolos", añadió Rivas, quien aseguró que era "imposible" que la jugadora hubiera podido seguir en el partido.

Bing Jiao He: "Carolina Marín incluso me animó al final"

La china Bing Jiao He, clasificada para la lucha por el oro del torneo femenino de bádminton de París 2024 tras la lesión sufrida por Carolina Marín en el segundo parcial de la semifinal, se mostró pesarosa por cómo se produjo su pase y aseguró que la española incluso la había animada después diciéndole que jugara bien la final.

"No me gusta que sucedan este tipo de cosas. Carolina Marín incluso me animó al final, diciéndome que jugara bien en la final", admitió la jugadora china.

"Me siento muy triste por esto. Espero que se recupere pronto y vuelva a jugar", señaló Bing Jiao He, quien admitió que lo estaba pasando mal en el aspecto deportivo porque en la primera manga tan solo había conseguido catorce puntos y también caía en la segunda.

"Ella estaba jugando muy bien. Yo estaba pasiva y no pensaba en la final para nada. Y ella me dijo 'sigue trabajando, sigue luchando'", apuntó la jugador china.

