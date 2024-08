La espectacular carrera entre Rafa Nadal y Will Smith en las E1 Series: "No rompas el bote"

El tenista Rafa Nadal y el actor Will Smith se han encontrado en Como (Lombardía, Italia) para retarse en una pequeña carrera de aceleración con sus respectivas embarcaciones de las E1 Series, comúnmente conocida como la Fórmula 1 del mar.

Ambos coincidieron para presenciar el Campeonato del Mundo UIM E1 y tanto Rafa como Will mostraron un tremendo interés en el funcionamiento de la embarcación acuática.

Competición... y muchas bromas

El Lago di Como, en Lombardía, acogía una batalla entre estas dos leyendas, y es que es imposible no pasárselo bien o al menos no parar de reír con Will Smith, por lo que la química no faltó entre estos dos genios, uno de la raqueta y otro de la interpretación.

Nadal, a Will Smith: "No rompas el bote, por favor"

Se retaron en una carrera con unas lanchas eléctricas que pueden llegar a alcanzar los 100 kilómetros por hora, y fue en el agua dónde los dos sacaron su lado más competitivo, eso sí, siempre sin perder la sonrisa: "Sé que tienes miedo de mí", le dijo Rafa a Will, al que todo le hacía gracia, incluso las pildoritas del balear: "Por favor, no rompas el bote", volvió a decirle.

La victoria cayó del lado del deportista español en un duelo muy apretado con el actor estadounidense. Lo que quedó patente es que los dos terminaron alucinados con lo vivido en el agua.

Nadal y Smith quedaron fascinados con la sensación que tenían cuando impactaban contra la superficie con estos potentes y rápidos bólidos. Y con lo bien que se lo pasaron no parece que sea la última vez que les vayamos a ver juntos echarse unas risas en cualquier otra disciplina. En cuanto al equipo del mallorquín, 'Team Rafa', son Tom Chiappe y la española Cris Lazarraga los que compiten con dicha embarcación.

Nadal vuelve a entrenar de cara a la Laver Cup

Por su parte, el ganador de 22 Grand Slam, volvió a los entrenamientos hace un par de días con el objetivo de estar a buen nivel en la Laver Cup 2024 en Berlín (del 20 al 22 de septiembre), el torneo que enfrenta a varios jugadores de Europa contra otros del resto del mundo. Esta cita es la única que tiene confirmada en su calendario, tras esta tendrá que tomar una decisión sobre cuál será su próximo objetivo (no parece que pudiera jugar otro torneo en 2024 que no fuese la fase final de la Copa Davis). La retirada definitiva también es una opción, y es que Rafa siempre se ha tomado mucho tiempo para las decisiones importantes... Tendremos que esperar al menos un mes para conocer su futuro.

