Decenas de centros de acopio en Canarias reciben a diario donaciones de comida, ropa y medicamentos para Venezuela

En Canarias residen cerca de 90.000 venezolanos y venezolanas que viven con impotencia la catástrofe ocurrida en su país: "Eso es algo que uno no puede explicar, uno quisiera como traspasar el tiempo…", dice emocionada una mujer en Tenerife. A miles de kilómetros de distancia, nada más conocer lo ocurrido, se movilizaron para ayudar, abriendo y organizando decenas de centros de acopio en las islas: "Hemos traído gasas, alcohol, agua oxigenada, medicamentos", dice una joven.

En el barrio de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, está el restaurante 'La Resiliencia', regentado por Mileydi, una mujer venezolana cuya familia ha perdido todo en los terremotos: "Perdieron sus casas, perdieron apartamentos, están en la calle, lo perdieron todo", cuenta. Por ello ha puesto su local a disposición de todo el que quiera acercarse a llevar productos de primera necesidad. Diariamente acuden hasta allí decenas de personas para llevar medicamentos, productos sanitarios, ropa y, entre otros, alimentos enlatados.

Otro venezolano que se encuentra allí ayudando es Óscar, cuya familia pudo salvar su vida, pero ahora está durmiendo en la calle: "Lograron salir de los edificios donde vivían y están resguardados desde ese momento en un campo de fútbol".

Todos ellos coinciden en destacar la ola de solidaridad que se está viviendo en Canarias, donde la unión con el pueblo venezolano es enorme: "Los canarios y los venezolanos son muy solidarios, hay un montón de medicamentos, ropa y comida no perecedera", explica Rommel, uno de los voluntarios. "Lo más necesario ahora que podemos pedirles de corazón son medicinas, utensilios hospitalarios; es lo que más se necesita", dice Claudio.

Ha sido tal la acogida que en este restaurante de comida venezolana convertido en centro de acopio han tenido que ampliar sus horarios y abrir desde las 8 de la mañana, incluso los domingos que normalmente permanecen cerrados. Cuando no les caben más productos en el restaurante, acuden con una furgoneta y van recogiendo todo para llevarlo a un almacén donde lo clasifican y lo empaquetan para dejarlo listo para enviar a Venezuela.

La situación a partir de ese momento es un poco confusa, ya que todavía no han recibido las indicaciones por parte del Gobierno autonómico y no saben cómo proceder. "Es un poco confuso porque el aeropuerto de Maiquetia está cerrado pero el 3 y 4 de julio van a abrir y vamos a empezar a mandar, o por barco o lo que sea, pero lo tenemos que hacer", explica Littybell Rojas, de la Unión Canario Venezolana de Gran Canaria. "Imperativamente sería a través de un puente aéreo directo Tenerife-Caracas", dice un voluntario en Tenerife.

Por el momento, sin embargo, deberán esperar. Fuentes del Gobierno de Canarias indican que las comunidades autónomas deben sumarse a las acciones coordinadas a nivel nacional y que, por ahora, se priorizarán las donaciones económicas para adquirir materiales en países cercanos. Con ello se pretende agilizar los trámites y reducir los tiempos de entrega, ya que la logística sigue siendo muy complicada: los aeropuertos permanecen cerrados y solo las bases militares están operando vuelos humanitarios.

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