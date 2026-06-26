Más de un centenar de terremotos en Tenerife en 24 horas coinciden con los de Venezuela

Los expertos no han tardado en descartar de manera tajante que pueda haber cualquier tipo de relación entre ambos fenómenos que han coincidido en el tiempo y el motivo, además de la distancia física de más de 5.000 kilómetros que separan ambos puntos es principalmente la naturaleza de ambos fenómenos ya que el enjambre sísmico de Tenerife es de origen estrictamente sismovolcánico y local, vinculado exclusivamente a la dinámica interna y el movimiento de fluidos subterráneos del propio sistema del Teide. Mientras que la tragedia en el país sudamericano ha sido consecuencia de una liberación masiva de tensiones tectónicas acumuladas por el movimiento entre la placa del Caribe y la Sudamericana.

De lo que no cabe duda es que la actividad subterránea en Tenerife mantiene en tensión a los expertos y a la ciudadanía porque ha vuelto a intensificarse. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado un nuevo repunte de la actividad sismovolcánica bajo la isla que comenzó en la madrugada de este miércoles. En apenas 24 horas, las estaciones de medición han registrado más de 100 eventos, de los cuales 24 han podido ser localizados con precisión, concentrándose la gran mayoría al oeste de la caldera de Las Cañadas del Teide.

Según los datos técnicos facilitados por el IGN los epicentros se concentran principalmente en los municipios de Guía de Isora y Vilaflor de Chasna.

Estos movimientos se están produciendo a una gran profundidad, entre los 10 y los 16 kilómetros bajo el nivel del mar, lo que explica que la magnitud máxima registrada haya sido de 2.0 mbLg. Al tratarse de seísmos de baja energía y tan alejados de la superficie, ninguno de ellos ha sido sentido por la población.

La comunidad científica pide calma

A pesar de las abultadas cifras de seísmos, la comunidad científica pide calma. Desde el IGN han enfatizado que este episodio es muy similar a los repuntes que se han venido registrando en meses anteriores en la isla. Recuerdan que Tenerife es una isla volcánicamente activa y que estos procesos entran dentro de la normalidad.

Insisten de manera tajante en que este enjambre no implica un aumento del riesgo eruptivo a corto o medio plazo.

El sistema de vigilancia volcánica de Canarias permanece alerta y sin bajar la guardia. El IGN mantiene un despliegue continuo en Tenerife con más de 100 estaciones y equipos de alta tecnología que monitorizan en tiempo real cualquier cambio en la sismicidad, la deformación del terreno o la emisión de gases en el Teide.

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