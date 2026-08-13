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Supercopa de España

Oficial: la Supercopa de España se celebrará en Estambul

Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético se disputarán el título en Estambul, del 2 al 7 de febrero en el Estadio Olímpico Atatürk.

Pedri y Jude Bellingham

Pedri y Jude Bellingham Europa Press

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Daniel Caballero
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Estambul será la sede de la Supercopa de España 2027. La comisión delegada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aprobado este jueves que la ciudad turca albergue la próxima edición del torneo, que mantendrá el formato de Final Four. El cambio de escenario se produce después de que Arabia Saudí, sede habitual de la competición desde 2020, quedara descartada para esta edición debido a la coincidencia con la Copa Asia, que se disputará entre el 2 y el 7 de febrero. El torneo regresará al país saudí en 2028.

La Supercopa contará con los cuatro equipos clasificados a través de los resultados de la Liga y la Copa del Rey. Las semifinales enfrentarán a la Real Sociedad, campeona de Copa, con el Real Madrid, subcampeón liguero, mientras que en la otra eliminatoria se medirán el Barcelona, campeón de Liga, y el Atlético de Madrid, subcampeón de Copa.

Los encuentros tendrán como escenario el Estadio Olímpico Atatürk, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Turquía. El estadio de Estambul ya fue sede de las finales de la Liga de Campeones de 2005 y 2023.

La RFEF considera que el traslado a Turquía permitirá mantener los ingresos generados por la competición y que repercuten directamente en el fútbol español. "Con el acuerdo alcanzado para celebrar la Supercopa de España en Turquía, la RFEF garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo", señaló el organismo, que destaca que estos recursos llegan a cerca de un millar de clubes de distintas categorías, tanto masculinas como femeninas.

La edición de 2027 contará además con el patrocinio de la Temporada de Riad. Abdulmohsen Al Sheikh, asesor del presidente del Consejo de Administración de la Autoridad General de Entretenimiento (GEA), Turki Alalshikh, confirmó el acuerdo. Dentro de esta colaboración, una empresa especializada gestionará los derechos comerciales y las acciones promocionales de la competición en Estambul, en coordinación con las federaciones de fútbol de España y Turquía.

La Supercopa de España se ha consolidado en los últimos años como uno de los torneos con mayor proyección internacional del fútbol español, con retransmisiones en más de 150 países.

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