El Celta-Osasuna, aplazado por la presencia de un hongo en el césped

El partido entre el Celta y Osasuna, correspondiente a la primera jornada de LaLiga y previsto para este domingo 16 de agosto a las 21:30 horas, ha sido aplazado debido al estado del césped de Balaídos. LaLiga confirmó la decisión este jueves después de evaluar las condiciones del terreno de juego junto a ambos clubes y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El aplazamiento llega después de que el Celta comunicara a LaLiga los problemas detectados en el césped del estadio vigués, afectado por una enfermedad provocada por un hongo. Tras desplazarse hasta Vigo para inspeccionar el terreno de juego, los técnicos del organismo concluyeron que no se daban las condiciones necesarias para garantizar la disputa del encuentro.

"LaLiga, en coordinación con ambos clubes y la RFEF, ha decidido aplazar el encuentro que debía enfrentar al RC Celta y a Osasuna el próximo domingo en ABANCA Balaídos debido a una enfermedad que ha afectado al césped del estadio", señaló LaLiga en su comunicado.

El club gallego explicó que la evolución del césped se había visto perjudicada durante los últimos días por las condiciones meteorológicas. La semana anterior, una inspección de LaLiga había certificado que los trabajos realizados para combatir la enfermedad habían permitido recuperar el terreno de juego hasta cumplir con los estándares de calidad y seguridad exigidos.

Sin embargo, la situación empeoró posteriormente y obligó a tomar la decisión de aplazar el partido. Las entradas adquiridas para el encuentro mantienen su validez para la nueva fecha y los aficionados no tendrán que realizar ningún trámite adicional.

El Celta también quiso disculparse ante sus seguidores por las molestias ocasionadas por el cambio de fecha y agradeció su comprensión ante una situación que el club considera excepcional. Osasuna, por su parte, expresó su malestar por la modificación del calendario y por el cambio de las condiciones previstas para su visita a Balaídos.

El encuentro ya tiene nueva fecha. Celta y Osasuna se enfrentarán finalmente el jueves 27 de agosto a partir de las 20:30 horas.