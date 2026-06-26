La ola de solidaridad con Venezuela tras el doble terremoto: así llega la ayuda desde todo el mundo

La respuesta solidaria no se ha hecho esperar tras el terremoto que ha sacudido Venezuela. Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros en busca de supervivientes, la ayuda comienza a llegar tanto desde el propio país como desde la comunidad internacional.

Los primeros en movilizarse han sido los propios venezolanos. En distintas ciudades se han organizado campañas para recoger alimentos, agua, medicamentos, ropa y productos de primera necesidad destinados a las personas afectadas. En las zonas más castigadas, además, las imágenes de los equipos de rescate cantando para mantener la moral y dar ánimo tanto a los supervivientes como a los propios voluntarios se han convertido en uno de los símbolos de esperanza en medio de la tragedia.

Rápida respuesta internacional

La respuesta internacional también se ha activado con rapidez. Estados Unidos ha anunciado el despliegue de equipos especializados de búsqueda y rescate procedentes de Virginia y Los Ángeles. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la respuesta estadounidense será "grande, rápida y eficaz", mientras que el Comando Sur reforzará su presencia en la región para apoyar las labores humanitarias.

España también ha activado su dispositivo de ayuda. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trasladó al Gobierno venezolano la solidaridad del Ejecutivo y ofreció el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición el equipo ERICAM, integrado por 40 especialistas, unidades caninas y personal sanitario, preparado para intervenir en labores de búsqueda y rescate si se activa el mecanismo europeo de protección civil.

México ha expresado su solidaridad con el pueblo venezolano y ya prepara el envío de personal especializado en rescate y sanidad, incluidos efectivos de los reconocidos rescatistas de Los Topos. Chile también ha puesto en marcha un operativo de ayuda con 30 rescatistas y seis toneladas de material de emergencia. A ellos se suman El Salvador, que ha ofrecido el envío de 300 rescatistas, paramédicos y 50 toneladas de suministros, y Ecuador, cuyo Gobierno ha ordenado el traslado inmediato de ayuda humanitaria.

Con el paso de las horas, la solidaridad sigue creciendo. Mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia a los damnificados, el apoyo ciudadano y la colaboración internacional se perfilan como elementos clave para afrontar la emergencia y facilitar la recuperación del país. Bruselas también ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil para coordinar la asistencia de los Estados miembros, entre ellos España, que ya participa en la respuesta a la emergencia.

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