El City se planta: 80 millones por Rodri o se queda en Manchester

El fichaje de Rodri por el Barcelona avanza, aunque todavía quedan por resolver los últimos flecos de una negociación que se ha complicado más de lo previsto. El Manchester City ha rechazado la segunda propuesta azulgrana, cifrada en 60 millones de euros fijos más otros diez en variables, y continúa reclamando 80 millones para permitir la salida del centrocampista, pese a que solo le resta un año de contrato.

El club inglés está intentando sacar el máximo rendimiento económico a la operación después de que Rodri haya alcanzado un acuerdo con el Barcelona. Según 'The Times', el City necesita mejorar su situación de 'fair play' financiero para afrontar el fichaje de Enzo Fernández, procedente del Chelsea, y pretende que la operación por el internacional español alcance una cantidad elevada que le permita cuadrar sus cuentas.

El Barça, por su parte, ya ha realizado un importante esfuerzo económico y considera que su segunda propuesta se acercaba a su límite. La oferta de 60 millones fijos más diez en variables fue rechazada a última hora de este miércoles, aunque las conversaciones continúan abiertas. El conjunto azulgrana trabaja ahora en una última propuesta con la intención de cerrar definitivamente el acuerdo.

La cantidad que podría poner fin a las negociaciones se situaría en torno a los 65 millones de euros fijos más otros diez en variables. De esta última cantidad, cinco millones serían relativamente sencillos de alcanzar, mientras que los otros cinco dependerían de objetivos más complicados. El Barça confía en que esta fórmula pueda convencer finalmente al Manchester City.

Rodri está desempeñando un papel importante en la operación. El centrocampista ya ha trasladado al club inglés su deseo de abandonar la Premier League y fichar por el Barcelona, por lo que está facilitando las conversaciones. El jugador debería incorporarse este viernes a la disciplina del City, aunque su intención sería viajar directamente a Barcelona si el acuerdo entre clubes queda cerrado antes.

En Manchester ya parecen asumir que la salida del internacional español es cuestión de tiempo. Aunque el City ha defendido durante las negociaciones que no tendría inconveniente en quedarse con Rodri durante el último año de su contrato, sus movimientos en el mercado apuntan en otra dirección. El conjunto de Enzo Maresca trabaja en la llegada de nuevos centrocampistas, entre ellos Ayyoub Bouaddi y Enzo Fernández, para cubrir la posible marcha del español.

Rodri también ha puesto de su parte para facilitar su llegada al Barça. El futbolista está dispuesto a renunciar a determinadas cantidades económicas que tenía garantizadas en su etapa anterior y ha priorizado el proyecto deportivo y su deseo personal de regresar a España.

En el Barcelona consideran que la negociación está siendo más exigente de lo esperado, pero mantienen el optimismo. Las posturas entre ambos clubes se han acercado en las últimas horas y la entidad azulgrana confía en que el acuerdo definitivo pueda alcanzarse próximamente.