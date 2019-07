Uno de los grandes favoritos para ganar el Tour de Francia 2019 ha tenido que abandonar a falta de dos días para llegar a París, lugar donde finaliza la carrera. El francés sufrió un problema en su pierna y tuvo que ser atendido por un coche médico que le puso una venda en la zona de la lesión.

Pinaut no quiso abandonar en ese momento y siguió disputando la carrera, pero se le vio con muchas dificultades para seguir en la carrera y además no contó con la ayuda de ningún compañero para que le llevase al pelotón. Pinaut ya perdía tres minutos respecto al grupo de favoritos y, finalmente, el ciclista galo no pudo más y terminó por abandonar debido a la lesión.

El ciclista del Groupama-FDJ rompió a llorar cuando se retiró y se abrazó junto a un compañero antes de subirse al coche.