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Muere el ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz a los 30 años

El ciclista del NU Colombia y excorredor del UAE Team Emirates ha fallecido como consecuencia de las complicaciones sufridas tras una caída en el Tour du Jura, en Francia.

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El ciclista colombiano Cristian Camilo MuñozFederación colombiana de ciclismo

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Luto y consternación en el mundo del ciclismo. Cristian Camilo Muñoz, corredor del NU Colombia y exciclista del UAE Team Emirates, ha muerto este viernes en Oviedo a los 30 años como consecuencia de las complicaciones sufridas, entre ellas una infección bacteriana, por una caída el pasado sábado en el Tour du Jura, en Francia.

"Para el equipo de ciclismo NU Colombia es muy triste informar el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido en las últimas horas en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura", confirmó el equipo colombiano.

"Hoy despedimos a Cristian Muñoz, un ciclista que convirtió cada kilómetro en una muestra de pasión, disciplina y corazón. Su historia no queda aquí y nos recuerda que los sueños se pedalean todos los días, incluso cuando la ruta se pone cuesta arriba. Nos quedamos con su ejemplo, sus metas cumplidas y la inspiración que dejó en cada persona que lo vio subirse a la bici", señala el NU Colombia

"A su familia, amigos y a quienes lo admiraron de cerca o de lejos, les enviamos toda nuestra fuerza y cariño en este momento", añade el equipo colombiano.

Una caída, una infección y un desenlace trágico

Según explica el conjunto colombiano, tras la caída el ciclista de Ventaquemada, de 30 años, fue atendido en un centro médico de una herida en la rodilla izquierda, antes de viajar a España para disputar la Vuelta a Asturias.

"Una vez el equipo llegó a Oviedo, Cristian fue nuevamente valorado en una clínica, donde el personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada. En las últimas horas, su evolución clínica se complicó y pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció en la mañana de este viernes", detalla del NU Colombia.

Muñoz formaba parte desde 2024 del NU Colombia en la categoría Continental, donde obtuvo victorias en etapas de diversas carreras como la Clásica de Anapoima y la Vuelta a Boyacá. Además, fue campeón de los premios de montaña en el Clásico RCN en temporadas pasadas.

"Quienes lo conocieron recuerdan en él a una persona cercana, siempre generoso con sus compañeros y con un espíritu deportivo que inspiraba a quienes lo rodeaban. En señal de duelo y respeto por su memoria, el equipo de ciclismo Nu Colombia se retira de la Vuelta a Asturias. El cuerpo técnico, los corredores, los directivos, todo el personal del equipo y Nu Colombia acompañan a la familia de Cristian en este momento de profundo dolor, y extienden sus condolencias a sus seres queridos, amigos y a toda la comunidad del ciclismo colombiano", finaliza el equipo colombiano.

El UEA Team Emirates, equipo en el que estuvo Muñoz entre 2019 y 2021, también lamentó su muerte.

"Lamentamos profundamente enterarnos del fallecimiento de nuestro amigo y excompañero Cristian Muñoz. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. Descansa en paz, Cristian", señaló el equipo en un comunicado.

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