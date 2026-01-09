Jamaica, un país de sol y calor con representación en los JJOO de Invierno Milán-Cortina 2026

Jamaica, un país de sol y calor, estará representada en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026 por los trillizos Rivers. Tres hermanos jamaicanos que desde muy pequeños saben calzarse unos esquíes, una afición que les transmitió su padre y que han continuado hasta llegar a ser deportistas olímpicos.

De madre jamaicana, llevan sangrecaribeña en las venas pero a pesar de eso y por paradójico que parezca la nieve y el esquí son sus pasiones y ahora buscan conseguir una medalla que premie su trayectoria. "Es especial representar a Jamaica, la tierra de mi madre y nuestra herencia", así habla Henniyah Rivers, una de las hermanas, del orgullo que es para ellos representar a Jamaica.

Con año y medio comenzaron a esquiar y llevan compitiendo desde los cinco. No ha sido un camino fácil para ellos, vienen de una familia humilde y toda ayuda ha sido poca para sacar sus carreras adelante. Amigos y federaciones se han volcado con ellos para hacer que su sueño fuera posible. Una temporada de entrenamientos, desplazamientos y competiciones que puede llegar a los 70.000 euros entre los tres.

Empezaron con 5 años

Otra de las hermanas, Helani Rivers cuenta como empezaron en el esquí y lo pequeños que eran en las primeras competiciones: "Nuestro padre creció esquiando y conocimos la nieve desde pequeños y con cinco años comenzamos a competir"

Estar en unos Juegos es para ellos lo más alto a lo que pueden llegar en su carrera. Siempre han ido los tres juntos de la mano en el esquí y ahora también quieren hacerlo y pasar a la historia como los trillizosRivers sin que ninguno se quede fuera del éxito.

"Queremos abrir las puertas para que los jóvenes negros sigan creciendo", son las palabras del entrenador, que considera que los trillizos están abriendo paso a una generación de jóvenes negros que como ellos quieren competir en deportes de invierno y no lo tienen fácil.

Siguiendo la estea del bobsleigh

No será la primera vez que Jamaica esté representada en unos Juegos de Invierno, ya ocurrió por primera vez en los de Calgary 88 con el equipo de bobsleigh. En esa edición los jamaicanos no tuvieron mucha suerte en la prueba, ya que su trineo terminó volcando y no pudieron terminar la carrera. Quedaron fuera de la competición... pero su participación sí quedó en la memoria del público de la época.

No tuvieron medalla, pero el cine les hizo un homenaje convirtiendo su historia en un guion de película. En 1993 se estrenó 'Cool Runnings', que contaba la historia de un equipo de jamaicanos y su difícil tarea de prepararse bajo el sol y el calor caribeño para competir en hielo.

Quién sabe si la historia de los trillizos Rivers, jamaicanos y dedicados al esquí de velocidad, puede convertirse después de estos Juegos de Invierno 2026 en un guion de cine repitiendo la historia de sus compatriotas del equipo de bobsleigh en 1988.

