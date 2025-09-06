Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Israel Premier Tech borra el nombre del país del maillot de sus ciclistas: "En vista de la naturaleza peligrosa..."

El equipo israelí adopta esta decisión para "priorizar la seguridad" de sus ciclistas tras las protestas propalestinas.

Ciclista del Israel - Premier Tech

Ciclista del Israel - Premier TechX: @IsraelPremTech

El equipo ciclista Israel Premier Tech ha 'reaccionado' ante las constantes protestas de los manifestantes propalestina que han protagonizado diversos incidentes en las últimas etapas de la Vuelta Ciclista a España.

Adiós al nombre de 'Israel' en el maillot de los ciclistas

De cara a la 14º etapa que ha tenido lugar este sábado y que ha terminado con victoria de Marc Soler, el Israel premier Tech ha anunciado la eliminación del nombre del país del maillot de los ciclistas para "priorizar la seguridad de nuestros ciclistas", decía parte del comunicado.

"En vista de la naturaleza peligrosa de algunas protestas..."

"Con el objetivo de priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, en vista de la naturaleza peligrosa de algunas protestas en la Vuelta a España, Israel – Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un kit con la marca del monograma del equipo para el resto de la carrera. El nombre del equipo sigue siendo Israel – Premier Tech, pero el kit con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa informal", se puede leer en la nota del conjunto israelí.

Un herido en las protestas de este sábado

En el día de hoy, una persona ha resultado herida en la manifestación que se ha organizado en Avilés (Asturias) antes de que el pelotón tomara la salida. No obstante y a pesar de que tuvieron lugar las 'habituales' protestas contra la presencia de un equipo israelí en la prueba, la jornada de este sábado se ha celebrado con normalidad. Los manifestantes gritaron proclamas como "boicot a Israel" y "Palestina vencerá".

Victoria de Soler y Vingegaard, más líder respecto a Almeida

En lo puramente deportivo volvió a ser un gran día para el ciclismo español ya que Marc Soler consiguió la cuarta victoria nacional en esta Vuelta tras las dos de Ayuso. En la general Jonas Vingegaard sigue manteniendo la primera posición con 48 segundos de ventaja respecto al portugués Joao Almeida. Abel Balderstone, 16º a 15:21 del líder antes de la etapa de hoy es el mejor español de la general...

