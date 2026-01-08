Supercopa de España
Atlético de Madrid - Real Madrid: semifinal hoy de la Supercopa de España, en directo
Sigue en directo la segunda semifinal de la Supercopa de España 2026 entre Atlético de Madrid - Real Madrid.
Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan hoy (20:00 horas) en la segunda semifinal de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda, Arabia Saudí. El Barcelona ya espera en la gran final del domingo tras golear (5-0) al Athletic este miércoles. Blancos y rojiblancos se enfrentan en un derbi apasionante y con cuentas pendientes tras el 5-2 del pasado mes de septiembre en LaLiga.
El Real Madrid ya alcanzó la final de la Supercopa de España la pasada temporada, perdiendo (2-5) ante el Barça de Hansi Flick. Por su parte, el Atlético de Madrid no estuvo presente el año pasado en Arabia Saudí y en su última participación en la Supercopa de España (2024) cedió ante el Real Madrid en semifinales.
Onces oficiales del Atlético de Madrid - Real Madrid de la Supercopa de España
Atlético de Madrid: Oblak; Ruggeri, Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente; Gallagher, Koke, Álex Baena; Giuliano, Sorloth y Julián Álvarez.
Real Madrid: Courtois; Carreras, Asencio, Rüdiger, Valverde; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Vinícius, Rodrygo y Gonzalo.
Las explicaciones de Nelson Vivas, asistente técnico de Simeone, sobre el once de hoy ante el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España.
Pues no hay grandes novedades en los onces de Atlético de Madrid y Real Madrid para la semifinal de hoy de la Supercopa de España. Simeone mete a Gallagher por Barrios, mientras que Xabi Alonso repite el once que goleó al Betis el pasado fin de semana.
ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Gallagher, Baena; Julián Álvarez y Sorloth.
REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinícius.
El Barcelona, actual campeón de la Supercopa de España, ya espera en la gran final del domingo. Anoche barrieron al Athletic en la primera semifinal. Aquí un resumen del partido entre el Barcelona y el Athletic:
¡Oficial también el once titular del Atlético de Madrid! Así sale hoy el equipo de Simeone ante el Real Madrid: Oblak; Ruggeri, Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente; Gallagher, Koke, Álex Baena; Giuliano, Sorloth y Julián Álvarez.
¡Ya tenemos el once oficial del Real Madrid! Así sale hoy el equipo de Xabi Alonso ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.
Xabi Alonso sabe que se la juega en la Supercopa de España, pese a que los últimos resultados le han dado algo de oxígeno al entrenador tolosarra. El entrenador del Real Madrid apuntó que necesitarán la mejor versión de Vinícius hoy ante el Atlético para alcanzar la final.
"Le necesitamos. Mañana le necesitamos en su mejor versión, conectado con el equipo. Que disfrute, cuando disfruta en el campo, tiene ese desequilibrio, tenemos que encontrarle. Son momentos, tenemos que estar todos juntos y Vinícius es fundamental para nosotros", subrayó Xabi Alonso.
Simeone valoró en la previa el hecho de que su equipo solo ha perdido uno de los últimos siete derbis ante el Real Madrid.
"Siempre pienso lo mismo, sea a favor o en contra cada partido que comienza es diferente a todos los anteriores. El partido que jugamos en el Metropolitano tampoco va a estar relacionado al partido que vamos a jugar mañana", indicó el entrenador argentino.
El 'Cholo' no aclaró quién ocupará el lugar de Barrios en la medular: "Tenemos la posibilidad de que juegue (Marcos) Llorente como interno como lo ha hecho en un montón de oportunidades, también está Conor (Gallagher) está Johnny (Cardoso). Mañana decidiremos quién creemos le hará mejor al equipo".
El Atlético de Madrid afronta el choque ante el Real Madrid después de no estar presente en la última edición de la Supercopa de España. En 2024 sí la jugó y cayó ante el Real Madrid (5-3) en las semifinales. No es un torneo que se le de especialmente bien al conjunto colchonero, solo ha logrado levantar el título en dos ocasiones (1985 y 2014).
Los de Simeone jugaron su última final de una Supercopa de España en 2020, cayendo en los penaltis ante el Real Madrid.
Real Madrid y Barcelona han levantado las últimas cuatro Supercopas de España. Los culés, actuales campeones, reinaron en 2023 y 2025; mientras que los blancos salieron campeones en 2022 y 2024.
En el palmarés el Barça es el club con más Supercopa de España (15), justo por delante del Real Madrid (13). Athletic y Deportivo de la Coruña figuran con tres títulos, respectivamente. El Atlético de Madrid cuenta con dos Supercopas de España (1985 y 2014); mientras que con una Supercopa de España están Valencia, Sevilla, Zaragoza, Mallorca y Real Sociedad.
El Real Madrid ya jugó el año pasado la final de la Supercopa de España tras imponerse en semifinales al RCD Mallorca (3-0), pero el entonces equipo de Ancelotti cayó goleado frente al Barcelona (2-5) en una exhibición de los de Hansi Flick. Ahora, el conjunto blanco está dirigido por un Xabi Alonso que se la juega estos días en Arabia Saudí. Y es que nadie puede garantizar la continuidad del tolosarra si se produce algún resultado abultado en contra en las semifinales de hoy o, en caso de meterse en la final, ante el Barcelona el próximo domingo.
En el último derbi jugado entre Atlético de Madrid y Real Madrid hubo goleada rojiblanca (5-2) en el Metropolitano, fue el pasado 27 de septiembre. Ese partido supuso un duro golpe para un Madrid que aterriza en Yeda reforzado tras cuatro victorias en sus últimos cuatro encuentros, el último una 'manita' (5-1) ante el Betis.
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la segunda semifinal de la Supercopa de España entre Atlético de Madrid y Real Madrid! El King Abdullah Sports City Stadium de Yeda acoge un apasionante derbi madrileño para dirimir al segundo finalista de la Supercopa de España.
El Barça de Hansi Flick ya espera en la final tras endosar una 'manita' (5-0) al Athletic en la semifinal jugada en este mismo escenario en la noche de ayer. Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan hoy en Arabia Saudí, el equipo que gane se medirá en la gran final del domingo al Barcelona, actual campeón de la competición.
