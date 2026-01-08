Atlético de Madrid - Real Madrid: semifinal hoy de la Supercopa de España, en directo

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan hoy (20:00 horas) en la segunda semifinal de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda, Arabia Saudí. El Barcelona ya espera en la gran final del domingo tras golear (5-0) al Athletic este miércoles. Blancos y rojiblancos se enfrentan en un derbi apasionante y con cuentas pendientes tras el 5-2 del pasado mes de septiembre en LaLiga.

El Real Madrid ya alcanzó la final de la Supercopa de España la pasada temporada, perdiendo (2-5) ante el Barça de Hansi Flick. Por su parte, el Atlético de Madrid no estuvo presente el año pasado en Arabia Saudí y en su última participación en la Supercopa de España (2024) cedió ante el Real Madrid en semifinales.

Onces oficiales del Atlético de Madrid - Real Madrid de la Supercopa de España

Atlético de Madrid: Oblak; Ruggeri, Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente; Gallagher, Koke, Álex Baena; Giuliano, Sorloth y Julián Álvarez.

Real Madrid: Courtois; Carreras, Asencio, Rüdiger, Valverde; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Vinícius, Rodrygo y Gonzalo.

¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Atlético de Madrid - Real Madrid, semifinal de la Supercopa de España!