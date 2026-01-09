Lidia Sánchez-Puebla, atleta cum laude contra el Alzheimer: "Quiero ser olímpica"

El camino de Lidia Sánchez-Puebla hacia los Juegos Olímpicos no ha sido sencillo y aun continúa. En Tokyo 2020, las lesiones se interpusieron en su objetivo de representar a España: una operación de pie la obligó a pasar por el quirófano. "Fue tener el caramelo en la boca y que todo se fuera al traste", recuerda.

Pero no abandonó su sueño y decidió dar una segunda oportunidad a su carrera olímpica, dejando temporalmente de lado la medicina para concentrarse en el atletismo bajo la guía de su mentor, el profesor José Manuel Ramírez, que la animó a realizar una tesis doctoral.

La marcha, una disciplina muy competitiva en España

Cuatro años después, Lidia llegó a París 2024 en el mejor estado de forma de su vida, tras meses de concentraciones y entrenamiento meticuloso. Aun así, la alta competitividad de la marcha española, con atletas de nivel mundial como María Pérez, le impidió clasificarse para los Juegos. "Tener la mínima no fue suficiente; España tiene muchísimo nivel y actualmente contamos con una bicampeona del mundo", explica Lidia Sánchez-Puebla ante las cámaras de Antena 3 Deportes.

Mientras persigue el sueño olímpico de Los Ángeles 2028, Lidia también ha brillado en el ámbito académico. Su tesis doctoral, sobresaliente Cum Laude, explora la detección precoz del Alzheimer a través del ojo, un método no invasivo que podría revolucionar el diagnóstico de la enfermedad. El proyecto, premiado como el mejor de Europa de jóvenes investigadores, se aceleró gracias a la ayuda su padre, físico, que desarrolló un programa de inteligencia artificial para agilizar el recuento de células en los modelos de ratón que estudiaba.

"La tesis me ha permitido mantener la mente ocupada cuando en el atletismo no iban bien las cosas"

"La tesis me ha permitido mantener la mente ocupada cuando en el atletismo no iban bien las cosas", admite. La experiencia en medicina también ha influido en su deporte: conocer el cuerpo humano y sus límites le ha ayudado a entender su rendimiento y fatiga, mientras que el atletismo le ha enseñado a optimizar el tiempo y a no rendirse ante los desafíos académicos.

Hoy, Lidia combina su entrenamiento con la planificación de su futuro profesional. Quiere seguir explorando la investigación o, eventualmente, dedicarse a la oftalmología clínica. Mientras tanto, mantiene la vista puesta en la próxima temporada: el Campeonato de España de Media Maratón de Marcha será su primer objetivo, seguido por el Mundial por equipos y, finalmente, el Europeo de verano.

En esta doble vida, Lidia es un ejemplo de constancia y equilibrio, de cómo se puede luchar por un sueño sin renunciar a un plan B.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.