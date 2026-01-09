Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Baloncesto
Fútbol
Motor
Tenis

Baloncesto

Muere Uliana Semenova, la gigante del baloncesto femenino soviético

La deportista letona era un icono del deporte con sus 2,13 metros de estatura. Ha fallecido a los 73 años.

Semenova junto a Juan Antonio Corbal&aacute;n (I) y el periodista Jos&eacute; Mar&iacute;a Garc&iacute;a

Semenova junto a Juan Antonio Corbalán (I) y el periodista José María GarcíaEFE

Publicidad

La exjugadora letona, icono del deporte con sus 2,13 metros de estatura, conquistó dos oros olímpicos, once Europeos y 15 ligas de la URSS. Desde 2007 formaba parte del Salón de la Fama de la FIBA.

Uliana Semenova, una de las grandes figuras del baloncesto femenino internacional y emblema del deporte soviético en los años 70 y 80, ha fallecido este viernes a los 73 años.

La exjugadora letona, de imponente presencia física con sus 2,13 metros de altura, marcó una época como pívot dominante de la selección de la URSS y del histórico Daugawa Riga.

Dos oros olímpicos

Semenova fue once veces campeona de Europa y ganó 15 ligas soviéticas con el conjunto letón, además de levantar una Copa Ronchetti y lograr dos medallas de oro olímpicas: en Montreal 1976 y en Moscú 1980, bajo la bandera de la URSS. Su legado deportivo la convirtió en una pionera del baloncesto femenino a nivel mundial.

En la temporada 1987-88, ya en el ocaso de su carrera y poco antes de la caída del Telón de Acero, Semenova jugó en el Tintoretto de Madrid, dejando una última huella en las pistas europeas.

"Letonia ha sufrido otra gran pérdida: el fallecimiento de la leyenda del deporte Uliana Semenova. La chica de oro del baloncesto olímpico, mundial y europeo, una persona muy cálida y comprensiva. Nuestro más sentido pésame a la familia, colegas y aficionados de Uliana", escribió en la red social X el presidente de Letonia, Edgars Rinkevics.

Homenajes

En 2007, Semenova fue incluida en el Salón de la Fama de la FIBA por sus extraordinarios logros y por lo que representó como figura transformadora en el baloncesto femenino. Su estilo de juego, físico inigualable y palmarés incomparable la convirtieron en una jugadora de leyenda.

La Federación Internacional de Baloncesto y numerosas instituciones deportivas han comenzado a rendir homenaje a una leyenda que trascendió generaciones y fronteras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Ilia Topuria niega las acusaciones de su expareja: "Jamás ha ejercido violencia contra nadie"

Ilia Topuria

Publicidad

Deportes

Semenova junto a Juan Antonio Corbalán (I) y el periodista José María García

Muere Uliana Semenova, la gigante del baloncesto femenino soviético

Flores y velas en recuerdo de las víctimas

Nueve jóvenes futbolistas, entre los muertos en el incendio en un bar de Crans-Montana (Suiza)

Alcaraz jugando contra Sinner al tenis de mesa

Cuánto dinero ganarán Alcaraz y Sinner por su exhibición en Corea del Sur

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en Corea del Sur
Tenis

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner sueltan el bombazo: ¿un dobles juntos?

Kylian Mbappé, en un partido del Real Madrid
Barcelona

Mbappé, el 'fichaje' de Real Madrid para el Clásico ante el Barcelona en Arabia

Vinícius, en el partido de Supercopa ante el Atleti en Yeda
Real Madrid

El dardo final de Vinícius a Simeone tras el derbi: "Has perdido otra eliminatoria"

El brasileño contesta en redes sociales al "te va a echar Florentino" del Cholo en la semifinal de la Supercopa de España.

Simeone y Vinícius, frente a frente en el estadio King Abdullah Sports City
Supercopa de España

Simeone a Vinícius: "Te va a echar Florentino, 'acordate' de lo que te digo"

El entrenador del Atlético de Madrid y el delantero del Real Madrid tuvieron un cruce de palabras en la semifinal de la Supercopa de España.

Rodrygo y Valverde celebran un gol ante el Atlético de Madrid en Yeda

El Real Madrid derrota al Atlético (1-2) y habrá clásico ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tras la final de Roland Garros

El aventurado pronóstico de Sam Querrey de cara a los grand slam en 2026: "Sinner va a ganar..."

Paula Badasa, Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova

La pareja Sabadosa 'adopta' a la tenista número 4 del mundo: su baile viral junto a Anisimova

Publicidad