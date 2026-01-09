Muere Uliana Semenova, la gigante del baloncesto femenino soviético

La exjugadora letona, icono del deporte con sus 2,13 metros de estatura, conquistó dos oros olímpicos, once Europeos y 15 ligas de la URSS. Desde 2007 formaba parte del Salón de la Fama de la FIBA.

Uliana Semenova, una de las grandes figuras del baloncesto femenino internacional y emblema del deporte soviético en los años 70 y 80, ha fallecido este viernes a los 73 años.

La exjugadora letona, de imponente presencia física con sus 2,13 metros de altura, marcó una época como pívot dominante de la selección de la URSS y del histórico Daugawa Riga.

Dos oros olímpicos

Semenova fue once veces campeona de Europa y ganó 15 ligas soviéticas con el conjunto letón, además de levantar una Copa Ronchetti y lograr dos medallas de oro olímpicas: en Montreal 1976 y en Moscú 1980, bajo la bandera de la URSS. Su legado deportivo la convirtió en una pionera del baloncesto femenino a nivel mundial.

En la temporada 1987-88, ya en el ocaso de su carrera y poco antes de la caída del Telón de Acero, Semenova jugó en el Tintoretto de Madrid, dejando una última huella en las pistas europeas.

"Letonia ha sufrido otra gran pérdida: el fallecimiento de la leyenda del deporte Uliana Semenova. La chica de oro del baloncesto olímpico, mundial y europeo, una persona muy cálida y comprensiva. Nuestro más sentido pésame a la familia, colegas y aficionados de Uliana", escribió en la red social X el presidente de Letonia, Edgars Rinkevics.

Homenajes

En 2007, Semenova fue incluida en el Salón de la Fama de la FIBA por sus extraordinarios logros y por lo que representó como figura transformadora en el baloncesto femenino. Su estilo de juego, físico inigualable y palmarés incomparable la convirtieron en una jugadora de leyenda.

La Federación Internacional de Baloncesto y numerosas instituciones deportivas han comenzado a rendir homenaje a una leyenda que trascendió generaciones y fronteras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.