Israel-Premier Tech denuncia la masacre de ciclistas a manos de Hamás: "El último viaje"

El conflicto bélico desatado entre Israel y la banda terrorista Hamás ha generado 1.300 muertos en Israel y 1.500 en Gaza. La guerra sigue dejando un reguero de muerte al que el mundo del deporte no es ajeno. El Israel Premier Tech, equipo ciclista en el que milita Chris Froome, ha querido mostrar en sus redes la barbarie.

Destacan varios casos, como el de un triatleta asesinado junto a toda su familia, los ciclistas de montaña abatidos mientras se dirigían a entrenar, unos ciclistas que se escondieron durante horas bajo los arbustos para escapar de los terroristas o un ciclista de apenas 15 años que salvó la vida de su padre.

"Es un trauma tan grande para todos nosotros que no creo que volvamos a ser los mismos. Ni como país ni como individuos", ha lamentado Guy Niv, primer israelí en correr el Tour de Francia. Guy pasó un día entero yendo del funeral de un amigo fallecido a otro.

Emboscados en Be'eri

Rafi Shitrit, jefe de bomberos en el Negev occidental y ciclista de carretera y montaña, relata la masacre sufrida por su club ciclista en el kibutz Be'eri, donde se reunieron el sábado entrenar antes de la carrera de montaña EPIC ISRAEL: "Supongo que ahora puedes llamarlo 'El último viaje'".

Uno de los asesinados fue Tomer Shpirer, de 37 años: "Tomer estaba muy entusiasmado y entusiasmado con la próxima carrera", recuerda Shitrit. Tomer fue uno de los ciclistas que llegó temprano, cuando la primera oleada de cohetes comenzó a estallar.

Algunos lograron ponerse a salvo, pero Tomer fue emboscado por los terroristas de Hamás que estaban convirtiendo la zona en un campo de exterminio. Otro ciclista, Evgeny Galsky, fue también asesinado no muy lejos.

El destino de los demás no se conocería hasta dentro de unos días: "Nos acaban de informar de la muerte confirmada de otras dos personas", explica Shitrit. "Y me temo que este no es el final de la lista, incluidos los ciclistas que andaban por ahí y que ni siquiera conozco".

Escondidos en los arbustos

Otros ciclistas pasaron horas de pesadilla antes de llegar a un lugar seguro. Aya Meydan iba en su bici de carretera a reunirse con su compañero Lior Weizman cuando se desató el infierno.

Al darse cuenta de que los terroristas estaban por todas partes, se escondió en un refugio, pero rápidamente se quitó las zapatillas de ciclismo y se puso a salvo debajo de un arbusto, donde pasó horas. Decisiones que le salvaron la vida, pues más tarde descubrió que todos fueron asesinados en ese refugio.

Así lo ha relatado a medios israelíes: "Les dije a los muchachos que estaban conmigo que no había escapatoria y que debíamos escondernos entre los arbustos espinosos. Poco nos importaban las espinas, en silencio, sin apenas poder respirar. Oímos a los terroristas en el camino; iban en motos, coches, quads, tractores con arados… todos los pensamientos del mundo pasaron por mi mente en ese momento, pero intenté calmarme y no ceder al estrés. Me puse el casco de bicicleta para protegerme y me quité las zapatillas para evitar que el resplandor delatara mi posición…".

Lior Weizman, con quien Aya iba a encontrarse, corrió peor suerte y fue encontrado muerto más tarde. A diferencia de Aya, los terroristas le tendieron una emboscada y le mataron a tiros.

Un ciclista se refugia de las bombas | Israel-Premier Tech

Un joven heroico de 15 años

Dentro de la tragedia, hubo increíbles muestras de heroísmo. Zohar Shahar e Itay Cohen, ciclistas de 15 años que acababan de comenzar su entrenamiento del sábado, se subieron apresuradamente al coche de apoyo del padre de Zohar cuando empezaron a llegar los cohetes de Hamás.

Pronto se encontraron con un grupo de hombres armados. Zohar fue el primero en darse cuenta de que eran terroristas e instó a su padre a darse la vuelta y escapar. Todos fueron alcanzados por una lluvia de balas; por suerte, tras pasar por el hospital, se encuentran en los supervivientes.