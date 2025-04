Celebraciones con copyright: el nuevo negocio de los goles genera controversia

Las celebraciones de gol ya no solo desatan la euforia de jugadores y aficionados en estadios y televisiones; en la élite del fútbol moderno también pueden convertirse en un activo comercial. Futbolistas como Dani Olmo, Jude Bellingham o Kylian Mbappé han decidido registrar sus icónicos gestos para convertirlos en marca personal. Una estrategia que les permite blindar su imagen, monetizar cada tanto y evitar que otros les imiten.

El último en unirse a esta tendencia fue Cole Palmer con su cold celebration. El joven del Chelsea, criado en la cantera del Manchester City, registró el pasado diciembre su gesto característico, en el que cruza los brazos como si sintiera frío. Con ese movimiento ya patentado, Palmer sigue la estela de otras grandes estrellas del deporte e intenta reforzar su identidad como figura emergente en la Premier League.

¿Originalidad o apropiación?

Pero no todos aplauden esta moda. Algunos deportistas aseguran que estas celebraciones patentadas no son tan originales como se nos quiere hacer creer. Por ejemplo Diego López, delantero del Valencia, asegura que lleva más de cuatro años haciendo exactamente el mismo gesto que ahora ha registrado Palmer; antes, por tanto, que el jugador inglés. Y no solo eso: López señala que su inspiración proviene de Trae Young. El base de los Atlanta Hawks de la NBA sostiene por su parte que no copió su popular festejo de nadie.

"Aún no me ha llegado el recibo"

"El recibo no me ha llegado aún, no sé si porque no tienen mi dirección o porque se hace cargo de ello el Valencia. Yo si quiere le explico que llevo haciendo eso ya cuatro años. Yo seguiré celebrándolo así porque me gusta y ojalá lo celebre mucho porque eso significará que estoy metiendo muchos goles", ironizaba López antes del partido liguero del conjunto ché contra el Real Madrid.

El show del gol ya se juega en los despachos

La discusión va más allá del ego o la visibilidad. Para muchos, registrar una celebración roza los límites éticos del deporte. ¿Se puede patentar un gesto si no has sido el primero en recrearlo? ¿Y cómo se demuestra eso? ¿Es válido apropiarse de un gesto colectivo y transformarlo en negocio individual? Y, para los más puretas, ¿dónde queda la espontaneidad que siempre caracterizó a los festejos en el fútbol? El debate está servido.

Propiedad intelectual: lo que dice la ley

Registrar una celebración de gol es legalmente posible cuando se considera una "obra creativa", siempre que sea lo suficientemente distintiva. En países como Reino Unido, España o Francia, estas gestualidades pueden acogerse a derechos de propiedad intelectual o industrial, dependiendo del caso.

La vía más habitual es el registro como marca gráfica o gestual, lo que otorga al jugador el control sobre su uso en productos comerciales, videojuegos, campañas publicitarias o merchandising. Sin embargo, el proceso no es automático: deben probar que el gesto es original, que se asocia inequívocamente al futbolista y que tiene un valor identificativo claro para el público. De ahí que no todas las celebraciones puedan protegerse legalmente.

Videojuegos, FIFA y la comercialización del gesto

Uno de los grandes impulsores del fenómeno ha sido el universo de los videojuegos deportivos, en especial títulos como FIFA. Estas plataformas reproducen las celebraciones más virales, convirtiéndolas en parte de la experiencia de juego. Por ello, las desarrolladoras deben negociar derechos con los futbolistas o sus representantes si la celebración está patentada. En paralelo, organismos como FIFA o UEFA no impiden este tipo de registros, aunque sí regulan que los gestos no incluyan mensajes políticos, religiosos o provocadores.

El caso es que, en este fútbol moderno, marcar ya no es suficiente. La forma de celebrar un gol puede generar ingresos, seguidores y contratos publicitarios. Las redes sociales, los videojuegos y las marcas deportivas alimentan esta tendencia y la industria ha entendido que cada detalle se puede convertir en un producto potencial. Y, en ese escaparate global, cada gesto vale oro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com