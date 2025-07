La Carrera de Tacones de Madrid convierte la calle Pelayo en pasarela de activismo y fiesta

A las 18:00 horas, arrancaba una de las pruebas más originales y carismáticas del MADO 2025, la Carrera de Tacones. Los participantes se enfundaron tacones de vértigo (de entre 10 y 15 centímetros) y se lanzaron a recorrer el tramo de la calle Pelayo en una carrera que mezcla equilibrio, velocidad y espectáculo.

El evento arrancó con seis eliminatorias para seleccionar a los seis mejores candidatos que disputarían la gran final. Pero no era tan simple como correr sin caerse: en el recorrido, los participantes debían detenerse para cambiarse de vestuario y ponerse peluca y pintalabios justo antes de cruzar la línea de meta.

Los adoquines fueron un obstáculo

Uno de los grandes desafíos fue el asfalto. "El suelo duele, que alguien lo cambie, por favor. Duele cada pisada que das corriendo", declaraba Raúl Rodríguez, ganador de la Carrera de Tacones 2025. De hecho, Óscar Villegas, segundo clasificado, lo vivió en primera persona: "Me caí y luego ya mis dedos intentaron salir del tacón y se encontraron con el asfalto".

El calor fue otro reto a superar. Las altas temperaturas no frenaron el ánimo de un público que, alineado a ambos lados de la calle, ovacionó a cada paso a los participantes. Muchos acudieron con abanicos, sombreros o en atuendo drag, aportando color y ambiente a la velada.

La gran final, presentada por la mediática Chumina Power, se vivió con intensidad. Los tres primeros puestos se premiaron con 350, 250 y 150 euros respectivamente, lo que intensificó la competencia entre los finalistas. Raúl Rodríguez, ganador, tenía claro en qué va a invertir el premio: "Para pagarme las vacaciones, que este año estaba indeciso entre irme y no... y me voy, este año me voy", declaró.

Todo un símbolo del Orgullo

Más allá de la recompensa económica, la Carrera de Tacones es ante todo un símbolo del Orgullo: una forma de visibilizar la diversidad bajo una máscara festiva, pero también con un mensaje de libertad y autoafirmación. Desde sus inicios, la prueba ha consolidado su lugar en el calendario veraniego madrileño.

La calle Pelayo volvió a latir al ritmo de tacón y orgullo, y este evento se posiciona como uno de los momentos clave del MADO, donde la fiesta se funde con una causa universal: los derechos LGTBIQ+.

El ambiente festivo, la competitividad sana y el espíritu de comunidad hicieron una cita tan divertida como reivindicativa. Y así, una vez más, la Carrera de Tacones demostró que la calle puede convertirse en escenario de moda, deporte y protesta.

