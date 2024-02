Carlos Alcaraz dice adiós a Río y abandona el torneo tras torcerse el tobillo

No ha podido ser. Carlos Alcaraz se enfrentaba la pasada noche con el brasileño Thiago Monteiro en el ATP 500 de Río de Janeiro. El joven tenista murciano ha acabado lesionado y tendrá que decir adiós al torneo. En el segundo punto del partido, en un desplazamiento lateral, se resbaló y se torció el tobillo derecho. No pudo continuar. Su equipo le ha vendado el tobillo pero el de El Palmar decidió dejar el partido en el segundo juego para no exponerse a una lesión mayor.

Al caer, el campeón de Wimbledon comenzó a realizar varios gestos de preocupación. Caminó hacia el banquillo y ese hinchazón le hizo renunciar cuando el encuentro se encontraba 1-1 en el primer set. Dice adiós en un partido que tuvo que posponerse más de dos horas por la llovizna que caía sobre el Jockey Club Brasileño. Se despide el mayor foco de atención que había en Río tras ganar este torneo en 2022 y ser finalista en 2023, cuando cayó contra Cameron Norrie.

El tenista español afirmó más tarde que sus médicos le dijeron que la torsión que sufrió en el tobillo derecho no parece inicialmente tan grave como pareció en un primer momento. "Mañana me someteré a pruebas de imagen para ver qué sale, pero tanto mi fisio como el de la ATP creen que no es algo serio", detalló en rueda de prensa.

Sin fortuna

'Carlitos' no está teniendo demasiada fortuna esta temporada. Cayó en cuartos de final del Open de Australia contra Alexander Zverev y la pasada semana volvió al circuito para defender título, pero acabó perdiendo en semifinales frente al chileno Nicolás Jarry. Allí se dejó 150 puntos.

Como en el ATP 500 de Río llegó a la final el año pasado, pierde otros 300 y tiene a Jannik Sinner, a 535 de su segundo puesto. El número uno, Novak Djokovic, le saca ahora 1.050.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com