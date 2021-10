VÍDEO: Rueda de prensa de Pau Gasol, streaming en directo

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, volvió a cargar contra el presidente del Real Madrid, pese a que reconoció que el club blanco "está bien gestionado" en el aspecto económico. "No tengo ninguna duda de que Florentino me quitaría de presidente de LaLiga ipso facto si pudiera. No aparezco en sus audios porque entonces yo no era importante", aseguró con ironía Javier Tebas.