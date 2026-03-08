Muere Vicente Paniagua, una de las grandes leyenda del Real Madrid de baloncesto

El Real Madrid ha informado este domingo del fallecimiento de Vicente Paniagua, exjugador del club merengue, a los 78 años. El de Ciudad Real fue una auténtica leyenda blanco tras pasar 11 temporadas en sus filas y ganar un total de 21 títulos, entre ellos 3 Copas de Europa y 10 Ligas.

Leyenda blanca y comentarista en RMTV

Paniagua también era una cara 'conocida' para los espectadores de Real Madrid TV, donde estuvo colaborando varios años comentando partidos de baloncesto y todo tipo de información relacionada con la sección.

"Una de las grandes leyendas del baloncesto europeo"

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Vicente Paniagua, una de las grandes leyendas del Real Madrid y del baloncesto europeo.

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos. Vicente Paniagua defendió la camiseta del Real Madrid durante 11 temporadas, desde 1966 hasta 1977. En todo ese tiempo, ganó 21 títulos: 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 10 Ligas y 7 Copas de España. Fue internacional con España.

En los últimos años, ha estado vinculado al Real Madrid como comentarista de los partidos de nuestro equipo de baloncesto en Realmadrid TV. Vicente Paniagua ha fallecido a los 78 años de edad. El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo. Descanse en paz".

El adiós de Lorenzo Sanz

Muchos equipos de la Liga Endesa se han sumado a las condolencias por el fallecimiento de una leyenda del baloncesto nacional y europeo, entre ellos el Gran Canaria, Murcia, Breogán, Baxi Manresa... Lorenzo Sanz, exjugador e hijo del que fuera presidente del Real Madrid, comentó los partidos del equipo en RMTV junto a Siro López y el propio Vicente Paniagua.

Paniagua era hijo predilecto de Alcázar de San Juan, localidad manchega en la que nació y donde se le puso su nombre a un pabellón. También presidió la Federación de Castilla La Mancha.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.