Andre Bell, promesa del baloncesto universitario, asesinado en un tiroteo en Nashville

El jugador de baloncesto de 20 años recibió un disparo mortal en la cabeza en una carretera de Nashville, en Estados Unidos.

Andre Bell, en una fotograf&iacute;a de archivo de Fisk Athletics

Andre Bell, en una fotografía de archivo de Fisk AthleticsFisk Athletics

Luto y consternación en el baloncesto estadounidense tras confirmarse la trágica muerte de Andre Bell, promesa del basket universitario y que fue asesinado de un disparo en la cabeza el pasado domingo en una carretera de Nashville, en Estados Unidos. El Metropolitan Nashville Police Department emitió una nota en la que anunciaba una investigación por la muerte violenta de Andre Bell.

"La Unidad de Homicidios del MNPD ha asumido la investigación del tiroteo del domingo por la noche en la I-65 norte, en el enlace con la I-40, que hirió gravemente a Andre Bell, de 20 años, estudiante de la Universidad Fisk de Jackson, Tennessee. El motivo aún no se ha determinado", reza el comunicado del Metropolitan Nashville Police Departament.

"La investigación hasta ahora muestra que Bell y dos amigos habían asistido a un evento de gimnasia en el recinto ferial antes de entrar a la autopista en el Nissan Sentra blanco de Bell para regresar al campus. Los amigos de Bell informaron haber notado un sedán oscuro en el carril izquierdo junto a ellos. Ambos dijeron que estaban distraídos con sus teléfonos móviles cuando, de repente, oyeron varios disparos y se dieron cuenta de que Bell había sido alcanzado. El Sentra redujo la velocidad y giró de nuevo hacia el tráfico antes de chocar contra una camioneta roja. El sedán oscuro seguía adelante. Bell sufrió una herida de bala en la cabeza y fue trasladado de urgencia al Vanderbilt University Medical Center", explica el comunicado del Metropolitan Nashville Police Departament.

"Hoy hemos perdido a un líder dentro y fuera de la cancha de baloncesto"

Andre Bell jugaba en la de la Universidad de Fisk y el que era su entrenador ha lamentado la muerte del joven jugador de 20 años.

"Hoy hemos perdido a un líder dentro y fuera de la cancha de baloncesto. Andre 'Dre', un joven brillante y amable, fue arrebatado injustamente de este mundo", señaló Jeremiah Crutcher, entrenador principal del equipo masculino de baloncesto de la Universidad Fisk, en declaraciones que recoge el New York Post.

"Fue una fuerza dominante en el equipo masculino de baloncesto de la Universidad Fisk, pero era más recordado por su sonrisa contagiosa, su personalidad cariñosa y su habilidad única para siempre aportar calidez a una habitación. Ahora tenemos una profunda ausencia en nuestro programa, pero lo más importante es que tenemos un dolor profundo en el corazón. Se le echará mucho de menos. Nuestros pensamientos y oraciones inquebrantables están con su familia, con los niños pequeños de su familia y en Nashville que le admiraban", lamenta Jeremiah Crutcher

La investigación por el asesinato de Andre Bell continúa abierta y aún no se ha determinado el motivo del tiroteo que le costó la vida a este joven jugador de basket universitario de 20 años.

