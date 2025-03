Aymar Navarro se rompe la rodilla en Alaska: "Posiblemente sea el momento mas duro de mi carrera deportiva"

Aymar Navarro, el gran referente del freeride español y uno de los mejores esquiadores del mundo, se ha roto la rodilla mientras esquiaba en Alaska, Un palo durísimo para el esquiador aranés y que, como él mismo reconoce, estaba atravesando por su mejor momento físico y mental.

"Posiblemente sea el momento mas duro de mi carrera deportiva... He luchado mucho para poder llegar hasta aquí, muchas horas de trabajo, de entrenamiento y de disciplina para poder cumplir todos mis sueños que tenía desde pequeño... pero no ha sido suficiente... La rodilla ha dicho basta con la peor lesión que he tenido en toda mi carrera, en el lugar donde siempre había soñado esquiar y en el mejor momento de forma física y mental", indica Aymar Navarro en su cuenta de Instagram.

"Solo de pensar en el largo camino que me espera ahora se me hace un nudo en el estómago mientras la impotencia y frustración invade todo mi cuerpo con miles de preguntas que no se responderme. Va ser un camino largo y duro muy duro", reconoce el esquiador aranés.

Pero Aymar Navarro no se viene abajo y, en la misma publicación, asegura que "hay que levantarse y seguir remando como siempre he hecho".

"Si algo me ha enseñado la vida y mi familia en todos estos años es que no hay nada fácil y que hay que levantarse y seguir remando como siempre he hecho. Pero os pido paciencia, necesito mi tiempo para asimilar todo y poderme levantar de este gran golpe Daros las gracias de corazón a todo mi equipo, sponsors y familia por el apoyo que me habéis dado durante todos estos días tan lejos de casa y en una situación tan difícil", agradece el esquiador de 35 años, nacido el 7 de junio de 1989 en Les, Vall d'Aran.

"🤍Te caes - Te levantas🤍 … pero esta vez necesitaré un tiempo 😞 pero os prometo que volveré más fuerte", finaliza el mensaje de Aymar Navarro.

Aymar Navarro y la conquista del Tuc de Hemnes

Hace solo unos días, Aymar Navarro había completado uno de sus proyectos más complicados: ser la primera persona en bajar el Tuc de Hemnes, una pirámide de muros verticales escondida en el Valle de Arán.

Esa gesta la logró el pasado 5 de marzo, un descenso que llevaba en la mente de Aymar Navarro desde hacía muchos años, pero que solo pudo completar cuando las condiciones de meteorológicas y de nieve se lo permitieron.

"Para que se pegue la nieve ahí tienen que caer tormentas muy específicas, que caiga con mucha humedad y que luego por la noche seque y esa nieve se quede bien pegada a la roca", explicaba Aymar Navarro a Antena 3 Deportes.

"Era el reto que tenía pendiente en mi propia casa y llevaba años detrás de él. Es una montaña extremadamente delicada, difícil de encontrar en condiciones óptimas. Y cuando esas condiciones aparecen, hay que estar mentalmente preparado para aprovecharlas", apuntaba el esquiador aranés.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com